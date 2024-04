Ella es Gabriela Rodríguez, goleadora selección Colombia Sub20: nos salvó contra Venezuela

Archivado en: •

Colombia sigue rompiéndola en el Sudamericano Sub-20. La selección femenina lidera el hexagonal final, después de haber conseguido un nuevo triunfo el pasado viernes, aunque en medio de un partido muy complicado frente a Venezuela, que terminó definiéndose con un marcador de 3-2 durante el tiempo de reposición.

Si bien el partido comenzó a favor de Colombia, pues a los dos minutos de comenzar, Mary José Álvarez metió el primer gol y luego, al minuto 40, Ana Mile González metió el segundo, en el tiempo complementario el equipo venezolano las empató. Sin embargo, cuando se creía que el partido terminaría en empate, a los 90+5, llegó la figura del partido y actual goleadora de la selección, Gabriela Rodríguez, para conseguir el triunfo.

¿Quién es Gabriela Rodríguez?

Con tan solo 18 años, Gabriela Rodríguez se ha convertido en la goleadora de la Selección Sub-20 femenina dirigida por Carlos Paniagua y ha sido la figura en los últimos partidos que ha disputado Colombia en el Sudamericano. Rodríguez nació en Santander de Quilichao, en Cauca, un 10 de mayo del 2005.

Su formación académica la tuvo principalmente en Cali y su acercamiento al fútbol lo tuvo gracias a su padre. De acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano, su padre tenía una escuela de fútbol, llamada Toritos Fútbol Club. Allí, Gabriela comenzó a adquirir experiencia futbolística y se dio a conocer.

En estos primeros momento, la estrella de la Selección Sub-20 se formó jugando con niño y empezó disputando como arquera del equipo. Más tarde, tomó la posición de jugadora. Su disciplina y talento la hizo destacar entre el resto de jugadores.

Su carrera deportiva la ha tenido principalmente en la liga colombiana, con el América de Cali. Aunque, también ha desarrollado todo su proceso en la Selección Colombia femenina: ha jugado con la Sub-17, Sub-20 e, incluso, estuvo con la Selección de mayores, cuando fue convocada en la Selección Colombia de mayores para la Copa América que se realizó en 2020.

¿Futbolista y doctora?

Como narra el Comité Olímpico de Colombia, en un perfil que le hizo a la jugadora, la futbolista desde muy pequeña se metió en el mundo del fútbol, especialmente por influencia de su padre. Sin embargo, por otro lado, su madre siempre había querido que ella fuera patinadora. La jugadora intentó con varios deportes antes de llegar al fútbol, pero se quedó con el fútbol, aunque este no es su único gran gusto.

De acuerdo con el perfil, Gabriela sueña con estudiar medicina y aunque en los últimos años ha dedicado su vida plenamente al fútbol, la posibilidad de estudiar medicina no está descartada por completo. De hecho, en 2022, la madre de Gabriela confesó en una entrevista con Win Sports que desde niña a ella le ha gustado estudiar y su sueño es estudiar esta carrera.

“Yo le he dicho que uno es lo que quiere ser, independientemente de que juegue fútbol. Le dicen que cómo puede estudiar medicina y jugar fútbol porque no le daría el tiempo. Yo le digo que afán no hay. Que ella puede ir haciendo y murando qué es lo que quiere para su vida. Que no olvide que el estudio es algo que le va a aportar mucho para su vida”, dijo la madre sobre los sueños de Gabriela, durante la entrevista.

La cábala de la goleadora de la Selección Colombia

Según contó en un video de CONMEBOL, la cábala de Gabriela Rodríguez es pedirle la bendición a su mamá antes de comenzar cada partido. Además, confesó que una de las jugadoras contra la que le gustaría tener un partido es la futbolista profesionales brasileña Marta Vieira da Silva, quien es considerada como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos.