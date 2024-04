¿Por una pola? ‘Mane’ Díaz reveló detalles inéditos de cómo lo secuestraron

Archivado en: •

A finales de octubre del año pasado, el papá de Luis Díaz se convirtió en noticia mundial tras ser secuestrado por el ELN. Luis Manuel Díaz, mas conocido como el ‘Mane’ Díaz, vivió una verdadera pesadilla luego de que el grupo al margen de la ley lo privara de la libertad durante más de 10 días.

Tras su liberación, Mane Díaz se fue a vivir a Inglaterra junto a su hijo. Desde allí, el papá del futbolista se convirtió en toda una figura en redes sociales por protagonizar momentos particulares en el país europeo, especialmente cuando iba al estadio a apoyar al Liverpool.

En poco tiempo, el padre de Luis Díaz pasó a ser la ‘atracción’ principal de los compañeros del futbolista, especialmente por la alegría que lo caracteriza. Asimismo, sus redes sociales se llenaron de fotos junto a las figuras más importantes del Liverpool.

Tras varios meses de vivir en Inglaterra, Mane Díaz decidió regresar a Colombia con el principal objetivo de resolver su caso del secuestro y para continuar con su vida normal en su ciudad natal. Al regresar, se reencontró con su ‘mejor amigo’, el hombre que lo traicionó y quien fue pieza clave para que el ELN llevara a cabo su plan.

Mane Díaz contó cómo su ‘mejor amigo’ lo traicionó

El pasado 11 de abril, Yerdinson Bolívar, alias Arenca, aceptó haber sido cómplice en el secuestro de Luis Manuel. Entre lágrimas, el hombre reveló que participó en el operativo que se llevó a cabo en contra del papá de Luis Díaz.

Durante una entrevista con RCN, el Mane Díaz habló por primera vez del hecho de que su supuesto mejor amigo hubiera sido pieza clave en su secuestro.

“Yo estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona en la que ayudó a planificar 80% del caso, porque era la persona más cerca de mí. Llamadas. Mensajes, visitas, invitaciones y cosas, pero pues yo nunca desconfié de eso. No sabía de qué se trataba el caso, pero al final terminó el siendo la persona más cercana a mí para hacer el secuestro”.

Asimismo, el papá de Luis Díaz reveló que no siente rencor por él y que incluso lo perdona.

“Somos una persona, una familia, pues de muy buen corazón, no tengo por qué sentir ninguna; ¿cómo le digo la palabra?, una frase diferente a cualquiera, no siento rencor, no siento nada. Si me toca perdonar, perdono porque él también es un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, vengo de una familia humilde”, manifestó.

Por último, Mane contó cómo fue que alias ‘Arenca’ lo engañó para finalmente facilitar su secuestro.

“Las últimas dos semanas era más insistente. O sea, me escribía mucho más. Cuando estuve en el pueblo se acercó mucho a invitarme a que bebiéramos una cerveza, que en su casa me podía brindar algo mejor, que mire, que acompáñeme, que yo soy suyo, que somos familia y todo, pues me confié y ahí es la caída”, reveló el papá del futbolista sobre el último plan de su ‘mejor amigo’ para llevar a cabo el secuestro.

