Joven ecuatoriano imita a Michael Jackson y sus videos causan revuelo en TikTok

Pocos nombres han resonado tanto en la industria de la música como el de Michael Jackson. Conocido como «El Rey del Pop», este artista ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música y el entretenimiento.

Michael Jackson, quien a lo largo de su carrera se consolidó como uno de los artistas más exitosos a nivel mundial, es ampliamente conocido por su particular estilo de baile y su presencia en el escenario. Aunque el rey del pop murió en 2009, su legado sigue vivo en la memoria de sus fanáticos.

Al respecto, sus canciones siguen sonando en las principales emisoras del mundo y acumulando millones de reproducciones en las plataformas de streaming y YouTube. Asimismo, varios fanáticos le han rendido homenaje intentándolo imitar para reencarnar así su presencia.

Este es el caso de un joven ecuatoriano que está conquistando las redes sociales con su impresionante imitación del ‘Rey del Pop’. Se trata de Sebastián Suárez, quien ha impresionado en redes por su habilidad para imitar tanto la voz como los pasos del legendario Michael Jackson.

El joven ecuatoriano que imita a Michael Jackson

Sebastián Suarez ha logrado impresionar a sus más de 1 millón de seguidores en TikTok con su impresionante talento para imitar a Michael Jackson, pues muchos aseguran que el joven ecuatoriano es la reencarnación del ‘Rey del Pop’ en su etapa juvenil.

Desde el momento en que compartió su primer video mostrando su talento para imitar a Jackson, las solicitudes de canciones específicas comenzaron a inundar su perfil. Al respecto, el joven suele complacer a sus seguidores grabándose en diferentes lugares, ya sea en el colegio, en la calle o en su casa cantando las canciones del artista fallecido.

El joven ha llegado a interpretar clásicos de Michael Jackson, como ‘Billie Jean’, ‘The Way You Make Me Feel’, ‘Thriller’ o ‘You Are Not Alone‘, con las que ha demostrado que puede convertirse en el próximo ‘Rey del Pop’.

