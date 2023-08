Así se vería Michael Jackson en la actualidad, según la IA

Archivado en: •

En el mundo de la música pocos nombres brillan con tanta intensidad como el de Michael Jackson. Conocido como ‘El Rey del Pop’, el artista dejó una huella imborrable en la historia de la música y el entretenimiento.

Su singular talento, estilo innovador e impresionantes presentaciones convirtieron a Jackson en un ícono global que trascendió generaciones y fronteras. Desde temprana edad, ‘El Rey del Pop’ mostró un prodigioso talento musical y aún después de su muerte, el 25 de junio de 2009, se mantiene como una de las figuras más influyentes en la historia de la música.

Le puede interesar: ¡Temazo! Así sonaría ‘Beat It’, de Michael Jackson, en la voz de Axl Rose, según la IA

A pesar de su muerte, el legado de Michael Jackson sigue vivo en su música, sus videos y su impacto en la cultura popular. Ahora, con los alcances de la inteligencia artificial es posible saber cómo se vería ‘El Rey del Pop’ en la actualidad.

Con la idea de recordar al ‘El Rey del Pop’ en el que sería su cumpleaños número 65, que se celebraría este 29 de agosto, un aficionado a Michael Jackson compartió la imagen que le arrojó la inteligencia artificial cuando le preguntó cómo se vería actualmente el artista.

Para obtener el resultado, la IA analizó imágenes, videos y características faciales de distintas épocas de la vida de Jackson para realizar una representación digital de cómo podría lucir en la actualidad. Es así como tomó rasgos característicos del cantante como la nariz, el cabello y los ojos.

Mire también: ¡Impresionante! Inteligencia Artificial mostró cómo luciría Kurt Cobain a sus 56 años

Aunque la imagen arrojada por la inteligencia artificial muestra un aspecto diferente al de cuando Michael Jackson falleció, ser acerca a cómo se podría ver actualmente, pues en la cara tiene algunas arrugas, producto de la edad, pero sin perder la esencia del artista.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

SONG OF THE DAY

AI has revealed what Michael Jackson would look like today https://t.co/u5R1wyQK2q pic.twitter.com/HwJpYn9IsT

— @KHallBooks (@Kilburn_Hall) August 29, 2023