Esto es lo que le podría pasar a su Twitter con las actualizaciones

Twitter ha impuesto nuevas limitaciones para los usuarios de la plataforma, implementando bloqueos en el acceso a la red social para aquellos usuarios que consulten ‘tuits‘ públicos sin haber iniciado sesión, y limitando el visionado de ‘tuits‘ a 10.000 publicaciones para las cuentas verificadas en la red social y a 1.000 ‘tuits’ para las no verificadas.

«RIP Twitter»: ¿qué significa el mensaje de ‘cuota de límite excedida?

El propietario de Twitter, Elon Musk, ha implementado límites «temporales» en la red social ya que, según ha trasladado, busca «abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema».

Así lo ha trasladado Musk a través de varias publicaciones que ha compartido durante este fin de semana en Twitter, en las que, inicialmente, indicó que instalaba un límite de visualización de 6.000 publicaciones por día para las cuentas verificadas.

Igualmente, el CEO de Twitter sentenció que los usuarios con cuentas no verificadas podrían ver 600 publicaciones al día y, de la misma forma, los usuarios con cuentas nuevas no verificadas tendrían acceso a 300 publicaciones diarias.

Sin embargo, en el transcurso de una hora, Musk anunció que los límites de visualizaciones se aumentarían «pronto» a un máximo de 8.000 publicaciones diarias para los usuarios con cuentas verificadas; 800 publicaciones para las cuentas no verificadas; y 400 publicaciones para las nuevas cuentas no verificadas.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023