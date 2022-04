Archivado en: • •

La compra de Twitter por parte del empresario Elon Musk, generó un gran sacudón en el mundo digital y las redes sociales, pues con esto se ha comenzado a rumorar que con ello se vendrán grandes cambios para la plataforma.

Según se conoció, para obtener la propiedad de la red social, que ofrece servicio de microblogeo, el magnate pagó US $44.000 millones, una cifra que ha generado controversia y asombro, convirtiendo al empresario en blanco de críticas.

Uno de los que no evitó referirse al respecto fue Paul Stanley, guitarrista de Kiss, quien reprochó la millonaria compra de Musk.

Por medio de su cuenta de Twitter, el guitarrista compartió un mensaje en el que cuestionó el que el magnate de tesla haya invertido toda esa fortuna en una adquisición personal, en lugar de aportar a la erradicación del hambre en el mundo, entre otros necesidades y padecimientos de las poblaciones más vulnerables.

“Quizás se me está pasando algo por alto (dímelo, por favor). En lugar de financiar una adquisición personal, ¿no sería nuestro mundo más avanzado utilizando mucho menos de 44.000 millones de dólares para erradicar el hambre en el mundo?, ¿Curar el cáncer?… La lista es larga y las posibilidades interminables”, describió el artista.

Aunque varios se mostraron de acuerdo con Stanley, otras personalidades de la música reaccionaron a su comentario como lo hizo el guitarrista Zach Myers:

“Paul … eres probablemente una de mis personas favoritas con las que he viajado pero: A. Decirle a los ciudadanos qué hacer con su dinero no es nuestro trabajo B. Incluso con 44.000 millones, no vas a acabar con el hambre en el mundo”, señaló.

