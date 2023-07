«RIP Twitter»: ¿qué significa el mensaje de ‘cuota de límite excedida’?

Archivado en: •

Twitter ha tenido varios cambios en los últimos meses y un detalle que viene con su nueva actualización no le gusto a los usuarios. Muchas personas notaron que les estaba apareciendo siguiente mensaje en su feed: “cuota límite excedida” y esto es lo que significa.

Se trata de una restricción que viene con la nueva actualización de Twitter, según explicó Elon Musk, son una forma de combatir la manipulación y extracción de datos en la red social.

Las cuentas que están verificadas, es decir las del chulo azul en el nombre, pueden leer un máximo de 6.000 trinos en el día. Lo que se implementó para que se evite que este tipo de cuentas sean utilizadas para difundir contenido masivamente y manipular información.

Las cuentas no verificadas pueden ver un límite de 600 publicaciones por día y las cuentas nuevas que no tienen verificación solo van a poder ver 300 trinos al día. Con esto, intentan acabar con el spam en la plataforma.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023