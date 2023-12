El doble de Liam Gallagher que daría sopa y seco en ‘Yo Me Llamo’; hay video

Archivado en: •

Liam Gallagher, líder de la banda británica Oasis, es mundialmente reconocido por su voz distintiva y su presencia en el escenario. Con una carrera musical llena de éxitos, Gallagher ha dejado una marca imborrable en la industria de la música. Su estilo único ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo, convirtiéndolo en una figura influyente en la escena del rock durante décadas.

Tras la disolución de Oasis en 2009, Liam continuó con una exitosa carrera como solista. Sus álbumes como «As You Were» (2017) y «Why Me? Why Not.» (2019), han recibido por parte de sus fanáticos y mantienen viva la esencia del sonido que lo hizo famoso durante su etapa en Oasis.

Además de su legado musical, Liam Gallagher ha estado en el ojo público en diferentes oportunidades por cuenta de las disputas que ha tenido con otras celebridades, especialmente con su hermano Noel, lo que ha mantenido su nombre en los titulares a lo largo de los años.

El doble de Liam Gallagher que impresiona en redes

Recientemente, en redes sociales empezó a circular un video que muestra al que sería el doble exacto de Liam Gallagher. Se trata de un hombre cuyo talento vocal se asemeja de manera impresionante al del artista original.

Sus interpretaciones de los éxitos de Oasis y de la carrera en solitario de Gallagher han dejado atónitos a muchos, llevando a algunos a preguntarse si este imitador podría incluso llegar a participar en el reality «Yo Me Llamo».

Este misterioso hombre, cuya identidad aún se desconoce, ha demostrado tener una gran capacidad para capturar la esencia vocal y el estilo que tiene Liam Gallagher en el escenario.

Sus videos interpretando canciones del artista británico han generado un revuelo en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Incluso, hay quiénes dicen que lo deberían poner en el escenario junto a Noel para iniciar una gira como Oasis.

