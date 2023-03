Archivado en: • • •

La mala relación entre los hermanos Gallagher es algo que parece que nunca va a cesar. Cada vez que pueden, los dos artistas se envían indirectas y hablan sobre su época en Oasis con mensajes llenos de sarcasmo.

El último estuvo relacionado a lo que más extrañan de trabajar el uno con el otro. Liam Gallagher hizo una dinámica en su cuenta de Twitter y respondió algunas preguntas que le hicieron los fanáticos.

En estas, se refirió una vez más a los problemas que tiene con su hermano Noel, por los que se acabó la banda. “¿qué es lo que más extrañas de actuar junto a Noel?”, le preguntó un fanático y la respuesta estuvo llena de sarcasmo.

“Enseñarle cómo cantar con pasión y vigor”, fue la respuesta del artista.

Liam también respondió otra pregunta en la que le preguntaban sobre el regreso de Oasis, pero no fue claro. El fanático le dijo que en el pasado aseguró que no estaba haciendo proceso de creación de su cuarto álbum y querían saber si era por un posible regreso de la banda.

“Intento no pensar en las cosas, prefiero que las cosas piensen en mi”, escribió.

