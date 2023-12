Estos son los mejores álbumes de rock del 2023, según The Rock Show de Radioacktiva

El 2023 no solo dejó categorías de estrenos en cine, televisión y videojuegos, también podemos decir que fue un gran año para la industria musical.

Pero esta no es una conclusión que damos nosotros, esta es una objeción que bandas como Metallica, Depeche Mode, Foo Fighters, The Rolling Stones y Blink 182 ayudaron a centralizar, pues estas tan solo fueron algunas de las agrupaciones que lanzaron álbumes a lo largo del 2023.

De hecho, si hacemos un breve repaso, este fue un gran año para los estrenos y las audiencias musicales, ya que con las agrupaciones anteriormente mencionadas, varias generaciones se dieron el gusto de escuchar nueva música de sus bandas favoritas en el 2023.

Un ejemplo claro de ello es Depeche Mode, agrupación que lanzó su decimoquinto álbum de estudio, ‘Memento Mori’, de donde sale una delas canciones más importantes del año, ‘Ghosts again’.

The Rolling Stones sorprendieron al mundo entero gracias a su álbum ‘Hackney Diamonds’, el primer disco de los ingleses tras casi 20 años de ausencia en el estudio y ahora sin Charlie Watts.

Por su parte, Blink-182 no solo alista maletas para su gira en Latinoamérica, sino que eligió hacerlo de una manera aún más expectante, pues los veremos con nuevos sonidos gracias a su tan esperada reunión, la cual sellaron con su álbum ‘One more time’.

Ahora sí, aquí vamos con el listado de los mejores álbumes del 2023, según The Rock Show

This is why – Paramore – Lanzamiento: 10 de febrero de 2023

Leche de tigre – Diamante Eléctrico – Lanzamiento: 1 de marzo

Memento Mori – Depeche Mode – Lanzamiento: 24 marzo

72 Seasons – metallica – Lanzamiento: 14 de abril

Sueño Cítrico – Silvestre y la Naranja – Lanzamiento: 21 de abril

Cowboys de la A3 – Arde Bogotá – Lanzamiento: 12 de mayo

Tripolar – Usted Señalemelo – Lanzamiento: 29 de Mayo

But here we are – Foo Fighters – Lanzamiento: 2 de junio

In Times New Roman – QOTSA – Lanzamiento: 16 de junio

Dead Club City – Nothing But Thieves lanzado el 30 de junio

The Death of Randy Fitzsimmons – The Hives – Lanzamiento: 11 de agosto

Back to the water below – Royal Blood – Lanzamiento: 1 de septiembre de 2023

Hackney Diamonds – Rolling stones – Lanzamiento: 20 de octubre de 2023

One more time – Blink 182 -Lanzamiento: 20 de octubre