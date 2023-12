Adolescente escucha ‘Enter Sandman’ de Metallica por primera vez y su reacción es viral

Archivado en: •

Recientemente, se volvió viral un video que muestra la reacción de una joven mexicana al escuchar por primera vez la icónica canción ‘Enter Sandman’ de Metallica. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la adolescente se basó en la legendaria interpretación que la banda ofreció en un concierto en Moscú, en 1991.

La joven, que se hace llamar ‘Tete Sin Acento’ en YouTube, se sumergió en un viaje sonoro al descubrir la legendaria presentación en vivo que Metallica ofreció en Moscú, donde una multitud récord de 1.6 millones de personas se congregó para ser testigo de un evento histórico en el mundo del rock.

La energía arrolladora y la pasión desbordante de la banda liderada por James Hetfield cautivaron no solo a los presentes en aquel momento, sino también a esta joven espectadora que experimentó la actuación a través de un video.

El concierto en Moscú fue un hito en la historia de la música, marcando no solo la magnitud del alcance de Metallica, sino también un punto de partida en la apertura cultural de Rusia hacia la música occidental.

La intensidad de ‘Enter Sandman’ se fusionó con la emoción y la sorpresa de la adolescente, quien se contagió de la enérgica presentación de la banda, mostrando una gama de emociones desde la euforia hasta el asombro durante los riffs inolvidables y la voz característica de Hetfield.

Además de reaccionar a la canción y expresar que le parecía «buena», pese a que no suele escuchar este género musical, la joven quedó impresionada con la cantidad de personas que habían en aquel concierto. Pues, además de comentar sobre el ritmo de ‘Enter Sandman’, la youtuber no paraba de hablar del numeroso público que estaba cantando la canción.

El video de la reacción de la adolescente rápidamente se propagó por las redes sociales, acumulando más de 35 mil reproducciones y cientos de comentarios de admiración hacía lo que genera la música de Metallica, especialmente sobre su épico concierto en Moscú.

La canción de Metallica pasó de ser un metal a una canción de música norteña que fácilmente se podría bailar. Pese a lo que muchos podrían pensar, la versión en acordeón de ‘Master of Puppets’ no suena nada mal y hasta logró emocionar a más de un fanático de la banda.

En el video, que dura menos de un minuto, se logra escuchar la parte más efusiva de la canción de la banda de thrash metal. La publicación suma más de 1 millón de reproducciones y generó toda clase de reacciones y comentarios.

“Máster of cumbia”; “Máster of norteños”; “¿Quién dice que Metallica y los Tigres del Norte no pueden ir de la mano?”; “Cumbiallica sí existe”; “Con sentimiento, compadre”; “Acordeón eléctrico”; “metal con sabor a vallenato”; “jamás lo hubiese imaginado así”, fueron algunos comentarios al video.

