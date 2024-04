¿Por borracho? La razón por la que expulsaron a Dave Mustaine de Metallica y creó Megadeth

Archivado en: • • •

Dave Mustaine, creador de Megadeth, es uno de los guitarristas más icónicos del thrash metal. El también vocalista inició su carrera en Metallica, en donde estuvo hasta 1983. Durante su estancia en la agrupación, el músico contribuyó a la composición de temas como ‘The Four Horsemen’, ‘Jump in the Fire’, Ride the Lughthing’ y ‘Leper Mesiah’, que se convirtieron en clásicos del género.

Sin embargo, su estancia en Metallica no duró mucho y el 11 de abril de 1983, Dave Mustaine fue expulsado de la banda. Tras su salida, y motivado por la rabia y el deseo de triunfar, ese mismo año, el guitarrista formó Megadeth.

El talento de Mustaine contribuyeron a dar forma al sonido de thrash metal. Sin embargo, su comportamiento errático, que estaba principalmente relacionado con el abuso del alcohol y drogas, generó tensión con los otros integrantes de Metallica.

¿Por qué Dave Mustaine fue expulsado de Metallica?

Dave Mustaine ya tenía ‘mala fama’ de tener arrebatos de ira, con los que solía amenazar e incluso agredir a sus compañeros de Metallica. Entre los episodios de violencia, protagonizados por el guitarrista, estaban daños a objetos y vandalismo.

A lo anterior, se le sumaba su consumo excesivo de alcohol, que lo llevaba a sufrir cambios de humor repentinos y comportamientos erráticos, lo que dificultaba una buena convivencia con sus compañeros de Metallica.

Las actitudes de Mustaine llevaron a los integrantes de Metallica a tomar la radical decisión de expulsar al guitarrista de su banda. Para ese momento, la agrupación ya había contratado a Kirk Hammett en su remplazo.

“Lo que realmente me molestó fue que nunca me dieron una advertencia y nunca tuve una segunda oportunidad”, afirmó Mustaine. “Fue solo, ‘Oye hombre. Estás fuera. Te veo luego”.

Este hecho lo marcó profundamente a Dave Mustaine, por lo que decidió canalizar su ira y energía en la creación de su propia banda: Megadeth. Actualmente, la agrupación del guitarrista es una de las más icónicas del género.

¿Cuándo se presenta Megadeth en Bogotá?

Después de una década de espera, uno de los «big four» del thrash metal, Megadeth, anunció su regreso a Bogotá para ofrecer un concierto histórico el 21 de abril de 2024. La respuesta de los fans no se hizo esperar y agotaron, en tiempo récord, el primer concierto de la banda en 10 años en Colombia.

Tras su éxito, la banda tendrá una segunda fecha en Bogotá, será el 22 de abril en el Movistar Arena.

