Estos son los 20 mejores álbumes de rock y metal del 2023; Metallica está en la lista

Este 2023 le dejó a los fanáticos del rock y el metal un gran repertorio de nuevos discos de las bandas más importantes de ambos géneros. Desde agrupaciones icónicos hasta talentos emergentes, este año fue testigo de una explosión de buena música.

Para empezar, el líder de HIM, Ville Valo, deslumbró al público con su debut en solitario, «Neón Noir», mientras que bandas como In Flames recuperaron la esencia clásica del death metal con “Foregone». Godsmack dejó su huella con el que sería su último álbum, » Lighting Up the Sky «, y Paramore regresó con fuerza después de seis años con «This Is Why».

Le puede interesar: Inteligencia artificial responde cuál es la banda de rock más sobrevalorada de la historia

No se puede hablar de este año sin mencionar a los gigantes del metal como Metallica, cuyo álbum «72 Seasons» demostró ser un favorito tanto entre críticos como fanáticos. Este lanzamiento consolidó su posición como titanes indiscutibles del género.

Avenged Sevenfold también irrumpió en escena con » Life Is but a Dream…», un regreso triunfal después de una pausa de cuatro años, mientras que Foo Fighters continuaron su legado impecable con «But Here We Are».

Lista completa con los 20 mejores álbumes de rock y metal del 2023

A continuación, presentamos los 20 mejores álbumes de rock y metal de 2023, en orden cronológico: