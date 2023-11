¿Metallica hizo una versión de ‘I’ll Be There for You’, canción principal de Friends?

Archivado en: • •

‘I’ll Be There for You’ de Los Rembrandts es ahora totalmente reconocida por ser la canción principal de la serie Friends. En redes inició a circular una supuesta versión que había hecho Metallica de este tema, aquí le contamos si es verdad.

Por estos días aumentaron las reproducciones de ‘I’ll Be There for You’ porque muchas personas la han puesto por la muerte de Matthew Perry. Muchos fanáticos le han dado la despedida con este tema que es icónico de la serie.

Inclusive, algunas bandas como Th 1975 le rindieron homenaje a Matthew Perry al poner esta canción en uno de sus conciertos. Por eso, ante el aumento de las reproducciones, se volvió viral una versión que habría hecho Metallica.



¿Metallica cantó ‘I’ll Be There for You’?

Un usuario compartió un video en el que supuestamente suena la voz de James Hetfield interpretando: “So no one told you life was gonna be this way. Your job’s a joke, you’re broke. Your love life’s DOA. It’s like you’re always stuck in second gear. When it hasn’t been your day, your week, your month. Or even your year”.

Sin embargo, se trata de una versión que fue creada con inteligencia artificial y Metallica no cantó esa versión en vivo. Muchas personas se alcanzaron a ilusionar y manifestaron que les gustaría escuchar a James cantando este tema.

Además, varios usuarios comentaron que la versión quedó muy parecida y que estaba muy bien hecha. Inclusive, algunas personas manifestaron que sonaba muy real y que se habían confundido.

Varias personas siguen sorprendidas con todo lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial y durante los últimos meses se han vuelto tendencia videos de adaptaciones musicales que ha hecho esta herramienta.

Inclusive, la inteligencia artificial ha logrado generar versiones de canciones actuales de artistas que ya están muertos. Por ejemplo, hay muchos temas con la voz de Freddie Mercury y John Lennon.