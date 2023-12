Estas son las 8 canciones que Metallica solo ha tocado una vez en vivo: ¿malas?

Archivado en: •

La legendaria banda de thrash metal, Metallica, reconocida por sus hits icónicos, ha mantenido en su repertorio algunas canciones que solo han sido interpretadas en una ocasión a lo largo de su extensa trayectoria de más de 40 años.

Canciones de Metallica que solo han cantado una vez en vivo

1.’To Live Is to Die’ – …And Justice for All: un tributo a Cliff Burton, con grabaciones no utilizadas del fallecido bajista. Fue interpretada por primera y única vez en el festival ’30 Years of Metallica’ en 2011.

2.’Sweet Ambe’ – St. Anger: a pesar de preceder a una canción muy apreciada por los fanáticos del álbum, esta canción solo se escuchó en vivo una vez en 2004 durante el Madly in Anger with the World Tour.

3.’Rebel of Babylon’ – Beyond Magnetic EP: esta canción debutó en el histórico recinto The Fillmore en San Francisco durante el tour del 30 aniversario de Metallica en diciembre de 2011.

4.’Mama Said’ – Load: escrita por James Hetfield para su madre, nunca formó parte del setlist en vivo de Metallica, aunque Hetfield la interpretó en solitario con una guitarra acústica.

5.’Escape’ – Ride the Lightning: considerada la canción más odiada por James Hetfield, fue interpretada por primera vez en el Orion Music Festival en 2012, cuando tocaron el álbum en su totalidad.

6.’Fixxxer’ – ReLoad: después de 24 años de su lanzamiento, debutó en vivo en el primer show del 40 aniversario de Metallica.

7.’Hate Train’ – Beyond Magnetic EP: con temas de rabia y venganza, esta canción se interpretó por única vez en San Francisco en 2011.

8.’Just a Bullet Away’ – Beyond Magnetic EP: trata sobre el suicidio y se presentó durante el concierto del 30 aniversario de Metallica en 2011.

Así suena ‘Master of Puppets’ de Metallica en acordeón

La canción de Metallica pasó de ser un metal a una canción de música norteña que fácilmente se podría bailar. Pese a lo que muchos podrían pensar, la versión en acordeón de ‘Master of Puppets’ no suena nada mal y hasta logró emocionar a más de un fanático de la banda.

En el video, que dura menos de un minuto, se logra escuchar la parte más efusiva de la canción de la banda de thrash metal. La publicación suma más de 1 millón de reproducciones y generó toda clase de reacciones y comentarios.

“Máster of cumbia”; “Máster of norteños”; “¿Quién dice que Metallica y los Tigres del Norte no pueden ir de la mano?”; “Cumbiallica sí existe”; “Con sentimiento, compadre”; “Acordeón eléctrico”; “metal con sabor a vallenato”; “jamás lo hubiese imaginado así”, fueron algunos comentarios al video.

