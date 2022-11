Universidad de Oxford predice ganador de Qatar y ya le va pegando a la polla

Archivado en: •

A solo dos semanas de que haya iniciado del Mundial de Qatar 2022 son varias las selecciones que se van perfilando para llegar a la gran final por el nivel de fútbol que están evidenciando en cada partido, entre ellos Argentina, Brasil, Portugal y Francia.

Por lo cual, desde ya empiezan a haber infinidad de predicciones sobre el ganador de la Copa Mundo, a las cuales se une la de la Universidad de Oxford, pues la institución pronosticó, a través de un modelo matemático, que el ganador no será ni Argentina ni Francia.

En esta oportunidad, la Universidad de Oxford compartió una imagen en su cuenta oficial de Twitter con su pronostico sobre el ganador del campeonato mundial. El cálculo está creado desde las selecciones llegarán a octavos de final hasta el equipo que se llevará la copa.

Según Oxford, las selecciones que pasarán a la fase de octavos de final serán Holanda, Ecuador, Inglaterra, Irán, Argentina, México, Francia, Dinamarca, España, Alemania, Bélgica, Croacia, Brasil, Suiza, Portugal y Uruguay.

Luego, para la fase de cuartos de final pronosticaron que los enfrentamientos se darán entre Holanda vs. Argentina, España vs. Brasil, Inglaterra vs. Francia y Bélgica vs. Portugal.

Asimismo, para la semifinal, los cálculos de Oxford predicen que será entre Argentina vs. Brasil y Francia vs. Bélgica.

Por último, la gran final se jugará entre Brasil y Bélgica, y la Copa se la llevaría Brasil, quién completaría su sexta victoria en un Mundial.

NEW: Oxford mathematical model predicts route to the men’s @FIFAWorldCup ⚽️🏆

The model – created by @OxUniMaths‘ @JoshuaABull – forecasts:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England to lose in the quarter-final

🇦🇷 Argentina vs Brazil in the semi-final

🇧🇷 Brazil to beat Belgium in the final#WorldCup pic.twitter.com/gm0IdIt8K6

— University of Oxford (@UniofOxford) November 18, 2022