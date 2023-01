Una última lloradita: Netflix anuncia serie documental sobre Qatar 2022

Archivado en: •

Lo que todo hincha quiere se volverá realidad, Netflix anunció que realizará una serie documental del Mundial de Qatar 2022. Aún no se conoce la fecha, pero habrá detalles exclusivos del paso de los jugadores por el certamen.

La producción estará impulsada por Fulwell 73 y aún no tiene un nombre oficial. Sin embargo, hará una crónica de uno de los mundiales más emocionantes de la historia, en el que Argentina, de la mano de Lionel Messi, pudieron alzarse con la victoria.

La serie mostrará detrás de cámaras y material exclusivo de las 32 selecciones que participaron. Aunque se conocen pocos detalles, Netflix anunció que estará disponible este año.

Se espera que la producción tenga un gran recibimiento, por la cantidad de audiencia que tuvo tanto la final del Mundial, como el certamen en general. Específicamente, en Sudamérica ya que el campeón estuvo en este lado del continente.

También, por el éxito que tuvo en Netflix ‘Sean eternos: campeones de América’, la producción en la que Netflix mostró que cómo fue el camino de Argentina en la Copa América de 2016.

El discurso de Messi

Uno e los temas que más llamó la atención en esa serie documental, fue la forma en que mostró a Lionel Messi. Inclusive, de las escenas que más se habló, fue del discurso que dio antes de que se jugara la final contra Brasil.

El jugador inició diciendo que ya todos sabían la historia que tenían tanto Brasil, como Argentina. Por eso, no pensaba mencionar nada de eso, lo único que dijo que es que quería agradecerles a todos, por la forma en que se entregaron durante el certamen.

“Ya sabemos lo que es la Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darles las gracias, quiero darles las gracias por estos 45 días, se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso, me lo disfruté muchísimo, 45 días en los que no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada”, dijo.

Aseguró que durante esos días no habían visto a sus familias y algunos, incluso, fueron padres y no habían conocido a sus hijos. Pero, todos esos esfuerzos tenían un objetivo común y estaban a punto de conseguirlo.

“Y saben qué es lo mejor de todo, depende de nosotros, depende de nosotros ganar esta copa, así que por eso vamos a salir y llevarla a Argentina para disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos”, dijo Lionel.