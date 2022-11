Archivado en: •

Comenzó el Mundial de Qatar 2022 y ya han salido a la luz anécdotas de asistentes que han tenido inconvenientes en el país asiático, ya sea por la barrera del idioma o elementos de la cultura.

Si bien, es considerado como uno de los países con los índices más bajos de delincuencia, se conoció el caso de una periodista argentina que fue asaltada en plena transmisión en vivo.

Según denunció Dominique Metzger, periodista del canal argentino Todo Noticias –TN-, se encontraba ubicada en la plaza del reloj de arena cuando departía con un grupo de locales. Metzger explicó que fue víctima de un hurto no violento y que el delincuente aprovechó la situación para tomar sus pertenencias.

“Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo una transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron por acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa”, indicó la periodista.

Todo sucedió en un momento de distracción, como indicó la reportera al canal pues no se dio cuenta cuando en medio de la multitud sino hasta un tiempo después cuando quiso comprar una botella de agua y ya no tenía su cartera.

La respuesta de las autoridades

Tras lo sucedido la reportera se dirigió a las autoridades para hacer la denuncia, pero la respuesta de los funcionarios la tomó por sorpresa ya que le aseguraron que el delincuente aparecería. Asimismo, le preguntaron qué quería que le hicieran al ladrón cuando lo encontrararan.

“En un momento me preguntaron: ¿Qué quieres que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados”, sostuvo Metzger y agregó que creyó haber entendido mal por la barrera del idioma.

“Pero no, insistían en preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran. (…) Que yo la podía decidir”, sostuvo Metzger.

En medio de la conversación con los agentes, la periodista insistió en que solo quería que le devolviesen sus documentos y que no le correspondía decidir en temas de justicia. “Eso es lo chocante (…) según ellos me decían tenemos un reconocimiento facial de todos”, finalizó.