Mujer a la que solo le creció un seno es viral es redes por su historia

Como suele pasar en plataformas como TikTok, una nueva historia se ha robado la atención de miles de usuarios logrando que el caso de esta mujer se vuelva viral por la extraña enfermedad que padece y que impidió que uno de sus senos creciera a medida que iba madurando.

Su nombre es Rebecca Butcher, de Reino Unido y empezó narrando en la red social: «me di cuenta de que cuando pasé por la pubertad uno de mis senos crecía y el otro no”.

La mujer de 25 años narró que al darse cuenta del extraño comportamiento de su cuerpo acudió al médico para encontrar respuestas, pero no solucionaron nada.

«Todavía no has terminado de pasar por la pubertad. No pasa nada. No es nada. Crecerá. Es normal que las mujeres tengan uno más grande que el otro. Vuelve si no ha cambiado en unos años», narró que le dijeron.

Pasaron años y el seno derecho de Butcher no crecía y tras la preocupación que sentía, tuvo que empezar a ingeniarse la forma de que no se notara con su ropa lo disparejo de sus pechos.

¿Qué es lo que le pasó?

Luego de indagar por su cuenta, la mujer se encontró con el Síndrome de Poland, el cual consiste en tener la ausencia de músculo en la pared torácica en un lado del cuerpo; sin embargo, al buscar nuevamente ayuda, los médicos no tenían respuestas.

Así que fue en redes sociales donde buscó a alguien que padeciera de lo mismo.