Jóvenes prenden pólvora en una sala de cine y generan un gran caos: video

Los fanáticos de las películas siempre suelen hacer cosas con el fin de ir a la premier de la mejor manera y que sea un momento memorable para todos los asistentes. Es por eso, que algunos deciden ir con un disfraz, vestir elegante o hasta comprar su comida favorita con el fin de celebrar una nueva producción.

Pese a esto, en algunas oportunidades la situación se sale de control. Este fue el caso de un cinema en la India, donde unos jóvenes decidieron prender fuegos artificiales en medio de una función de cine con el fin de celebrar el estreno.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de noviembre, cuando muchas personas hicieron filas de largas horas con el fin de poder ingresar al estreno de Tiger 3, una cinta de misterio protagonizada por Salman Khan y Katrina Kalf, dos importantes actores de dicho país.

Massive fireworks reportedly in the cinema hall during #SalmanKhan‘s #Tiger 3 in Malegaon Maharashtra.

The fireworks created a stampede-like atmosphere in the cinema hall. pic.twitter.com/cZFik06BM1

— Organiser Weekly (@eOrganiser) November 13, 2023