Ella fue la cantante que mantuvo polémica relación con Pelé; se llevaban más de 20 años

Pelé no solo fue uno de los jugadores de fútbol más reconocidos en la historia de este deporte, tras ganar 3 Copas del Mundo para Brasil en 1958, 1962 y 1970, pues también es recordado por detalles de su vida como el gran número de conquista que tuvo durante su juventud.

‘O Rei’ quien falleció a los 82 años tras luchar contra el cáncer de colon, estuvo envuelto en controversia en la década del 80 por mantener una relación con la reconocida cantante infantil, Xuxa.

Pues, en aquel entonces, el jugador estaba próximo a cumplir 40 años mientras que ella tenía 17 años.

Infidelidades

Según relató la Xuxa se conoció con el delantero durante una sesión fotográfica, en la época en que era modelo. Luego de las fotografías, Pelé la invitó a salir, pero al ser una adolescente, la cantante se negó.

Sin embargo, el astro del fútbol se mostró insistente y pidió permiso a los padres de Xuxa hasta que aprobaron la salida. Así inició una relación de 6 años que es recordada por la modelo como tormentosa gracias a las infidelidades del futbolista, según relató en sus ‘Memorias’.

“Yo era muy joven, sin ninguna experiencia y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo”, explicó la cantante y agregó que en aquel momento para ella era una relación, mientras que para él era una “amistad colorida”.

Asimismo, la brasileña quien hoy en día tiene 59 años recordó durante una entrevista con Matheus Mazzafera que en aquella época estas infidelidades le hicieron atravesar momentos difíciles.

“Tuve mi primera relación que duró 6 años y he sido traicionada continuamente. Cuando lo miraba tenía en su boca lápiz labial que no era el mío. Una vez me dijo que: son las mujeres que quieren estar con Pelé”, expresó.

Mensaje de despedida

A pesar de los años y los detalles de su relación, la cantante publicó un emotivo mensaje de condolencias a la familia del jugador.

“Marcia, Kely, Edhino, Jennifer, Joshua, Celeste y otros (hijos del corazón), nietos, sobrinos, Lucía y cada uno que estuvo al lado de Dico, un abrazo afectuoso y que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos. Marcia, que Dios te brinde el hombro que necesitas”, escribió la cantante en la publicación.