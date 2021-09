Inexplicable video en el que una moto se prende y arranca sola paraliza al mundo

Mientras que algunas personas buscan una solución mecánica, otras apuntan a una manifestación paranormal, como se lee en los comentarios del video que se grabó en Londrina, en Brasil.

El caso es que una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que una moto que se encontraba dentro de un parqueadero estacionada, y que de manera inexplicable, enciende y arranca, desatando toda clase de teorías en redes sociales.

Las imágenes que se publicaron como muestra de la inexplicable situación muestran cómo la luz del parqueadero se enciende como sensor al ver la manea en que la moto cobra movimiento. Por su parte, Darcy Furquim, propietario de la moto, aseguró para Globo que había quitado las llaves de la moto:

“Es una situación que está fuera de lo común, pero no es una situación que sea un fantasma, un espíritu, creo. Debe haber sido un colapso”, comentó para el medio.

El mismo medio contactó a tres mecánicos en busca de respuestas para la escena que aterrorizó a más de uno; dos de ellos concuerdan que podría tratarse de un corto circuito, mientras que el tercero asegura que de haber sido un corto, la moto solo se hubiera limitado a prender, más no a arrancar.

