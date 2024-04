Nicolás Maduro protagonizó el ‘blooper del año’ al enviarle mensaje en inglés a Joe Biden

Archivado en: •

En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales que tiene como protagonista a Nicolás Maduro. El máximo mandatario de Venezuela se volvió tendencia luego de pronunciar unas cortas palabras en inglés como parte de un mensaje que le envió a Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Durante una alocución en televisión, Nicolás Maduro se refirió a las sanciones que tiene Estados Unidos en contra de Venezuela, pues este 18 de abril expira la licencia sobre la penalización en la industria del petróleo y gas.

En medio de su intervención, el presidente de Venezuela protagonizó una escena, que muchos catalogaron como el blooper del año, en la que le envió un mensaje en inglés a su homólogo en Estados Unidos. Lo que más llamó la atención fue la curiosa pronunciación de Maduro a la hora de hablar en inglés.

Nicolás Maduró habló en inglés y las burlas no faltaron

En diferentes redes sociales, empezó a circular el video que muestra el momento en el que Nicolás Maduro le envía el mensaje directamente a Joe Biden en inglés. Aunque el mensaje fue corto, su pronunciación no fue la mejor y las burlas no tardaron en llegar.

«Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: ‘If you want, I want. If you don’t want, I don’t want'», dijo el presidente de Venezuela.

Sin embargo, la pronunciación de dicha frase no fue clara y terminó diciendo algo como “I you wan, I wan. I you don wan, I do want”.

Luego, el presidente de Venezuela terminó traduciendo la frase, diciendo “en caraqueño: si tu quieres, yo quiero. Si tu no quieres, yo no quiero”.

Por supuesto, el hecho no tardó en viralizarse en redes sociales, causando toda clase de reacciones y comentarios, especialmente de burla en contra del máximo mandatario de Venezuela.

“¿Por cuál nivel de Duolingo irá?”; “Si yo soy Juan, tú eres Juan”; “No entendí ¿Qué hizo Juan?”; “Menos mal lo tradujo al final”; “El mejor alumno de Open English”; “Qué buen nivel de inglés”; “Me quedó clarísimo”, fueron algunos de los comentarios.

