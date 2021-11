Los Beatles quisieron hacer una película de ‘El Señor de los Anillos’

Recientemente se han conocido detalles inéditos de Los Beatles muchos de ellos gracias al estreno de ‘Get Back’, mini serie dividida en tres partes que muestra imágenes nunca antes vistas del Cuarteto de Liverpool.

Ahora se sabe que la banda británica estuvo interesada en realizar una película de ‘El Señor de los Anillos’. Peter Jackson, director de la serie fantástica y de ‘Get Back’, recogió información sobre este rumor.

En una entrevista para BBC, aseguró que aunque Ringo no recuerda mucho, interrogó a Paul y entiende que Denis O´Dell, productor de Apple, tenía la idea de hacer ‘El Señor de los Anillos’.

Sin embargo, la idea se vio truncada ya que J.R.R. Tolkien tenía los derechos fílmicos y no compartía la idea de que una banda hiciera esta película.

“No pudieron conseguir los derechos de Tolkien, porque no le gustaba la idea de que un grupo de pop quisiera hacer su historia. Intentaron hacerla, no hay duda de ello. Por un momento, realmente lo consideraron como a comienzo de 1968”, aseguró Jackson.