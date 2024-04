La canción que lanzaron los hijos de Paul McCartney y John Lennon ¿Los nuevos Beatles?

Archivado en: •

Lennon y McCartney, los hijos de los dos famosos integrantes de los Beatles, se unieron para sacar una canción, ‘Primrose Hill’, en honor a esa zona del norte de Londres.

James McCartney, hijo de Paul y Linda McCartney, y Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, escribieron conjuntamente esta canción acústica que busca reflejar el poder de las vistas panorámicas de la capital británica que tiene Primrose Hill.

En su cuenta de Instagram, James McCartney, de 46 años, escribió: «Primrose Hill’ está aquí. Hoy estoy muy emocionado de compartir mi última canción escrita conjuntamente con mi buen amigo Sean Ono Lennon«.»Con el lanzamiento de esta canción parece que realmente estamos poniendo las cosas en marcha y estoy muy emocionado de continuar compartiendo música con vosotros», añadió.

El exBeatle Paul McCartney ofreció su apoyo a la canción al compartirla en sus cuentas de redes sociales, así como enviar su cariño a Sean Ono Lennon, quien tiene 48 años de edad.

La colaboración de los hijos de dos grandes famosos se suma a otros proyectos en solitario que han realizado en el pasado.

‘Primrose Hill’ es el segundo lanzamiento de James McCartney este año después de regresar con «Beautiful» en febrero, su primer lanzamiento desde 2016, mientras que Sean Ono Lennon tiene una serie de discos en solitario a su nombre.

¿Cuál fue el primer nombre de los Beatles?

A nivel mundial, la agrupación es conocida como The Beatles o Los Beatles. Sin embargo, lo que pocos conocen es que este no fue su nombre inicial, pues en sus inicios fueron conocidos como The Quarrymen. En ese entonces, la bandatenía varios otros miembros, incluyendo a Stuart Sutcliffe, Pete Shotton, y Colin Hanton.

En 1958, Paul McCartney se unió al grupo, y poco después, George Harrison también se convirtió en miembro. Durante este tiempo, experimentaron con diferentes nombres para la banda, como «The Silver Beatles» y «The Rattlesnakes».

Finalmente, en 1960, Stuart Sutcliffe sugirió el nombre The Beatals, una mezcla de las palabras «beat» (que hacía referencia al género musical «rock and roll») y «beetles» (que significa «escarabajos» en inglés). La ortografía con una «a» adicional fue un error ortográfico intencional, inspirado por la banda estadounidense «Buddy Holly and the Crickets».

El nombre «The Beatles» se quedó, y se convirtió en uno de los nombres más icónicos en la historia de la música. A partir de 1962, la banda estuvo formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes alcanzaron un éxito mundial sin precedentes.

