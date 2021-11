The Beatles: Get Back, datos que deberías revisar antes de ver el documental

Get Back, el esperado documental de The Beatles, ya está disponible en Disney+. La producción, dirigida por Peter Jackson y dividida en tres partes, mostrará al cuarteto de Liverpool como nunca antes se había visto.

La página web de Disney+ expresa que documental busca tiene una mirada “más íntima y honesta del proceso creativo y la relación entre John, Paul, George y Ringo jamás documentada”

El trabajo de Peter Jackson, ganador de tres Oscar, partió de casi 60 horas de filmaciones nunca antes vistas. Estas fueron grabadas durante 21 días con la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969.

Las filmaciones, y más de 150 horas de audio, estuvieron guardadas en una bóveda durante más de 50 años y solo Jackson pudo acceder a estos para recuperarlos de la mejor manera.

Las imágenes captan a la banda en un momento donde están en una encrucijada, pero no falta la amistad, el buen humor y el ingenio característico del cuarteto.

La docuserie también muestra, por primera vez, la última actuación de Los Beatles en la azotea de Savile Row, en Londres, de la cual solo se conocen fragmentos.

También se puede ver como componen algunas de las canciones más icónicas del mundo, algunas de estas en los álbumes Abbey Road y Let It Be.