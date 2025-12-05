¿Cuánto cuesta viajar a las ciudades en las que jugaría Colombia en el Mundial de 2026?

La S4elección Colombia ha sido una de las protagonistas de este 5 de diciembre, gracias al sorteo del Mundial del 2026. Esta competencia vuelve luego de 4 años, con la ambición de coronar a las mejores selecciones.

Colombia por su parte fue sorteada en el grupo K, por lo que jugará ante Portugal, Uzbekistán y un rival que se definirá por medio de repechaje.

La Selección Colombia viajaría por varios ciudades en su recorrido, y aquí les contamos cuanto costaría viajar a estas locaciones.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

El Mundial 2026 se empieza a vivir desde este 5 de diciembre, y varios descubrieron sus rivales. Los grupos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A

México

Corea del sur

Sudáfrica

Repechaje

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Repechaje

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haiti

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Repechaje

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Paises Bajos

Japón

Tunéz

Repechaje

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

El rival restante de Colombia por repechaje se definirá en una eliminatoria entre las siguientes selecciones: Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo.

El elegido dentro de esta lista de rivales se definirá en el próximo mes de marzo de 2026.

¿En qué ciudades jugará Colombia?

En un principio las ciudades en las que jugará Colombia no se han definido de manera definitiva. Sin embargo, en su lista de partidos, las localidades en las que estaría compitiendo serían:

Ciudad de México

Houston

Guadalajara

Atlanta

Miami

Esta fase de grupos tendría lugar en un intervalo de fechas entre el 17 de junio y el 27 del mismo mes de 2026.

¿Cuánto costaría viajar a estas ciudades?

Claramente al tratarse de un torneo que aun se jugará dentro de varios meses, los precios de vuelos desde Bogotá hacia las ciudades antes mencionadas pueden variar.

Sin embargo, en un promedio, la IA reveló que el costo de los tiquetes ida y vuelta estimado hacia esas ciudades tendría un valor mínimo de: