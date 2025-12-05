¿Cuánto cuesta viajar a las ciudades en las que jugaría Colombia en el Mundial de 2026?
Colombia ya conoce sus rivales para el Mundial de 2026, e incluso las ciudades en las que jugaría sus partidos.
Colombia ya conoce sus rivales para el Mundial de 2026, e incluso las ciudades en las que jugaría sus partidos.
La S4elección Colombia ha sido una de las protagonistas de este 5 de diciembre, gracias al sorteo del Mundial del 2026. Esta competencia vuelve luego de 4 años, con la ambición de coronar a las mejores selecciones.
Colombia por su parte fue sorteada en el grupo K, por lo que jugará ante Portugal, Uzbekistán y un rival que se definirá por medio de repechaje.
Más noticias: ¿En qué grupo quedó Colombia en el Mundial 2026? Estos son los países que enfrentará la tricolor
La Selección Colombia viajaría por varios ciudades en su recorrido, y aquí les contamos cuanto costaría viajar a estas locaciones.
El Mundial 2026 se empieza a vivir desde este 5 de diciembre, y varios descubrieron sus rivales. Los grupos quedaron distribuidos de la siguiente manera:
Grupo A
México
Corea del sur
Sudáfrica
Repechaje
Grupo B
Canadá
Suiza
Qatar
Repechaje
Grupo C
Brasil
Marruecos
Escocia
Haiti
Grupo D
Estados Unidos
Australia
Paraguay
Repechaje
Grupo E
Alemania
Ecuador
Costa de Marfil
Curazao
Grupo F
Paises Bajos
Japón
Tunéz
Repechaje
Grupo G
Bélgica
Irán
Egipto
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Repechaje
Grupo J
Argentina
Austria
Argelia
Jordania
Grupo K
Portugal
Colombia
Uzbekistán
Repechaje
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana
El rival restante de Colombia por repechaje se definirá en una eliminatoria entre las siguientes selecciones: Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo.
El elegido dentro de esta lista de rivales se definirá en el próximo mes de marzo de 2026.
En un principio las ciudades en las que jugará Colombia no se han definido de manera definitiva. Sin embargo, en su lista de partidos, las localidades en las que estaría compitiendo serían:
Esta fase de grupos tendría lugar en un intervalo de fechas entre el 17 de junio y el 27 del mismo mes de 2026.
Claramente al tratarse de un torneo que aun se jugará dentro de varios meses, los precios de vuelos desde Bogotá hacia las ciudades antes mencionadas pueden variar.
Más noticias: Así va la tabla de goleadores históricos de la Selección Colombia tras amistoso contra Australia
Sin embargo, en un promedio, la IA reveló que el costo de los tiquetes ida y vuelta estimado hacia esas ciudades tendría un valor mínimo de: