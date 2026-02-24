¿Se cancela el Mundial de fútbol de la FIFA 2026 en México? Esto revelaron las autoridades

Faltan poco más de 100 días para que se inicie el Mundial de la FIFA 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, así que ya cientos de personas están a la expectativa de lo que será este evento. Son en total 48 selecciones las que van a participar en esta edición y las que van a viajar a diferentes ciudades de estos tres países para cumplir con sus partidos de cada una de las fases del torneo.

Aunque desde hace varios meses se está haciendo la preparación oficial de los estadios y ciudades en donde se van a desarrollar los partidos más importantes. En los últimos días, una noticia sorprendió a las personas en todo el mundo y puso en jaque todo lo relacionado con los partidos del Mundial en México.

¿Se cancela el Mundial de fútbol de la FIFA en México?

El pasado domingo 22 de febrero, México vivió uno de los días más violentos de los últimos años, en donde varias personas perdieron la vida y muchos sitios fueron incendiados por personas, presuntamente del cartel de Jalisco. Todo esto, después de que las autoridades dieran a conocer que habían capturado a alias ‘El Mencho’, quien durante años había sido buscado por delitos relacionados con narcotráfico.

Pese a eso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que ya toda la situación estaba siendo controlada por las autoridades. De hecho, mencionó que ya gran parte del país estaba nuevamente en calma, sin amenazas ni presencia de grupos armados.

También, agregó que actualmente, ella se encuentra trabajando con las autoridades de todas las ciudades, con el fin de garantizar la seguridad en el Mundial de fútbol de la FIFA 2026. Así que tanto jugadores como turistas podrán visitar este país sin ningún problema para disfrutar de la fiesta del fútbol.

Por ahora, no hay información respecto a si se va a cancelar el mundial en México o no, pues el mensaje de la mandataría es de total tranquilidad y control. Esto al punto de garantizar “plena seguridad”, pese a todo lo que se vivió en las últimas horas en Jalisco y Guadalajara.