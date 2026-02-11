Jugador de la Selección Colombia estaría en grave riesgo de perderse el Mundial de 2026: sufre una dura lesión de rodilla

La Selección Colombia continúa calentando motores para el Mundial de 2026. El combinado ‘tricolor’ confía en llegar en buen estado de forma a este torneo, para así llevarse la máxima corona en el universo del balompié.

Varios jugadores están enfocados en dar lo mejor con su club, para así ser tomados en cuenta por parte de Néstor Lorenzo. No obstante, el combinado nacional tendría una posible baja por parte de un jugador clave.

Uno de sus componentes sufre una lesión considerable en su rodilla, la cual lo dejaría fuera de este torneo. Aquí les contamos todos los detalles al respecto.

La Selección Colombia sufriría dura baja para el Mundial 2026

La ‘tricolor’ está plenamente enfocada en el Mundial durante este 2026. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo llega como uno de los favoritos a este torneo, y confía en tener el poderío necesario para llegar a la cima de la competencia.

Para eso, varios jugadores han afinado su talento con su club, o incluso han cambiado de entorno, como es el caso de James Rodríguez o Jhon Jader Durán.

Sin embargo, hay un jugador común en la Selección Colombia que no llegaría a estar disponible para este torneo. Se trata de, nada más y nada menos que, Yerry Mina.

El destacado central colombiano que milita en el Cagliari sufre un problema en su rodilla, el cual pondría en duda su presencia en la cancha. Según explicó Fabio Pisacane, entrenador del guacheneceño en Cagliari.

Esta lesión en su rodilla sería crónica, lo que lo ha mantenido fuera de las canchas con el Cagliari en los últimos días.

Claramente, esto preocupa al seleccionado de Colombia, sobre todo por darse a apenas meses del comienzo de este histórico certámen de naciones, que volverá a premiar al mejor país en balompié.

Por el momento se espera que el combinado ‘tricolor’ se mantenga al tanto de la condición de Yerry Mina, y la evolución de esta lesión que afectaría su camino rumbo a la Copa Mundial.

Se espera que cerca a los meses de abril y mayo la ‘tricolor’ empiece a perfilar su lista de convocados, y defina los jugadores que viajarán por Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de defender los colores del equipo cafetero.