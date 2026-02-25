Néstor Lorenzo reveló la verdad sobre la convocatoria de Falcao al Mundial 2026: “yo no puedo prometer”

Néstor Lorenzo y la Selección Colombia continúan su preparación para el Mundial de 2026. Este importante torneo de selecciones volverá a coronar a un país como el rey del fútbol, y la ‘tricolor’ tiene la ambición de llevarse este trono.

La fanaticada está a la espera de los convocados para este torneo, para así saber los jugadores que representarán al país en este torneo.

Esta nómina aun no se ha revelado. Aunque, dicha lista fue tema de debate en los últimos días, ante la posibilidad de que Radamel Falcao fuera convocado para este torneo.

Finalmente, después de la especulación, el propio Néstor Lorenzo reveló la verdad este 25 de febrero, y aquí se lo contamos.

¿Néstor Lorenzo llevará a Radamel Falcao al Mundial?

Radamel Falcao ha sido protagonista en el inicio de la Liga BetPlay 2026-I. El ariete colombiano ha sido clave para Millonarios, e incluso, se mencionó la posibilidad de que sea convocado al Mundial de 2026.

Aunque puede parecer utópico por la elevada edad del ‘Tigre’, Néstor Lorenzo estaría considerando la posibilidad de llevarlo al torneo mundialista.

Durante la semana pasada, el periodista argentino Sebastián Srur reveló que Néstor Lorenzo estaría en conversaciones con Radamel Falcao. Esto para que así el ‘Tigre’ vaya al Mundial 2026.

Según se reveló, la petición de Néstor Lorenzo para esto sería que Falcao juegue 2 o 3 partidos al mes, para que así pueda llegar en buena forma, a ejercer liderazo dentro de la Selección Colombia.

Aun así, el entrenador se refirió a esto durante este 25 de febrero, y fue claro ante la pregunta de César Augusto Londoño.

“Yo no puedo prometer, yo Falcao lo amo y ojalá esté compitiendo para ganarse un puesto” explicó el entrenador de la Selección Colombia.

🇨🇴‼️ “¿VOS CREES QUE ES CIERTO? Yo no puedo prometer, yo Falcao lo amo y ojalá esté compitiendo para ganarse un puesto.”



“Yo trato de ser justo en todo sentido y JAMÁS HAGO UNA PROMESA.”



🇦🇷🗣️ Néstor Lorenzo sobre los rumores de llevar a Falcao García al Mundial.



[🎥 @cesaralo] pic.twitter.com/EaiE9JwEht — Toque Sports (@ToqueSports) February 25, 2026

Con esto el dirigente fue claro y reveló que el delantero está en igualdad de condiciones con el resto de los colombianos que militan en el mundo.

Por el momento Falcao se mantendrá en la lucha por llegar al Mundial de 2026, mientras que el combinado ‘tricolor” continúa perfilando su universo de convocados para el torneo mundialista.

Se espera que cerca del mes de mayo se revelen los llamados a este torneo, el cual está pautado para dar inicio en el comienzo de junio.