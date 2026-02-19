Despedida de la Selección Colombia: fecha y lugar del último partido de la Tricolor antes del Mundial

Faltan pocos meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Colombia ya ajusta los últimos detalles de su preparación. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un nuevo reto para el equipo nacional, que buscará avanzar en la fase de grupos y competir al más alto nivel.

Con el calendario en marcha y la expectativa creciendo entre los hinchas, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo trabaja en la definición del grupo de 26 jugadores que representará al país en la cita internacional. Además de lo deportivo, también se organizan los actos previos al viaje.

Uno de los eventos confirmados es el tradicional partido de despedida ante la afición. El encuentro está previsto para el viernes 29 de mayo de 2026 en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Allí, el equipo tendrá su última presentación en territorio colombiano antes de viajar a Estados Unidos.

Este compromiso no solo servirá como preparación final, sino también como un espacio para que los hinchas acompañen al plantel y le expresen su respaldo antes del Mundial. Como ha ocurrido en otras ediciones, más allá del resultado, el objetivo principal será fortalecer el vínculo entre el equipo y el público.

Amistosos previos y primeros partidos de la Selección Colombia en el Mundial

Antes del duelo de despedida en Bogotá, Colombia disputará dos encuentros amistosos en Estados Unidos. El 27 de marzo enfrentará a Croacia y el 29 del mismo mes jugará ante Francia. Estos rivales permitirán medir el nivel del equipo frente a selecciones europeas de alta exigencia y ajustar aspectos tácticos antes del viaje definitivo.

El debut de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, a las 9:00 p.m. (hora colombiana). Ese partido marcará el inicio del camino en el grupo K.

El segundo compromiso se jugará el martes 23 de junio en el Estadio Akron, en Guadalajara, también a las 9:00 p.m. El rival saldrá del repechaje internacional entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Portugal en el Hard Rock Stadium, en Miami, a las 6:30 p.m. (hora colombiana). Será un duelo clave para definir su futuro en el torneo.