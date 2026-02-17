Néstor Lorenzo estaría cerca de un gran club: ¿Abandona la Selección Colombia antes del Mundial?

Néstor Lorenzo ha sido uno de los entrenadores más destacados en el mundo del balompié en los últimos años. El icónico seleccionador ha demostrado todo su potencial, gracias a a resultados destacados con la Selección Colombia.

Este dirigente ha logrado brindar un gran nivel a la ‘tricolor’. El seleccionado ha conseguido logros de la talla del subcampeonato de la Copa América, y también la clasificación al Mundial de 2026.

Sin embargo, Lorenzo estaría cerca de negociar con un nuevo club de talla mundial, a pocos meses del comienzo de la gran cita mundialista.

¿Néstor Lorenzo abandonará la Selección Colombia?

En los últimos meses, Néstor Lorenzo ha sido uno de los dirigentes con mayor cantidad de interés en el extranjero. El entrenador argentino ha encantado a miles de equipos, gracias a sus tácticas y manera de dirigir.

Varios seleccionados y clubes habrían coqueteado con Lorenzo, A pesar de esto, el entrenador se habría mantenido enfocado en la Selección Colombia.

Aun así, en las últimas horas un nuevo rumor ha tomado fuerza, luego de que se vinculara a Néstor Lorenzo con la posibilidad de dirigir Boca Juniors.

El equipo ‘xeneize’ se ha mantenido con Claudio Úbeda desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo,. No obstante, una seguidilla de malos resultados lo tienen en la cuerda floja.

Frente a esto, varios nombres han sido relacionados con el banquillo ‘xeneize’, aunque, uno de los principales ha sido justamente el de Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia.

El argentino interesaría en Buenos Aires. Aunque, cabe aclarar que, por el momento se trata de solo rumores, y no habrían empezado las negociaciones.

Del mismo modo, Lorenzo se ha mantenido enfocado en la Copa del Mundo de 2026, y no habrían señales de que abandone a la Selección Colombia antes de este torneo.

¿Cuándo comienza el Mundial de 2026?

En lo referente al Mundial de 2026, les recordamos que este torneo está planteado para iniciar el próximo 11 de junio.

Por su parte, la Selección Colombia tendrá su primer partido el 17 de junio, cuando se mida al combinado de Uzbekistán en la primera fecha de su grupo en la competencia mundial.

Los demás choques serán ante Portugal, y un combinado que se definirá en la fase del repechaje.