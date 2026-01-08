¿Néstor Lorenzo presente? Este es el top 10 de los mejores técnicos del mundo

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer su ranking oficial con el top 10 de los mejores técnicos del mundo en 2025. El listado reúne a los entrenadores más destacados del fútbol de selecciones, de acuerdo con sus resultados y rendimiento a lo largo del año.

Entre los nombres resaltados aparece el argentino Néstor Lorenzo, actual director técnico de la Selección Colombia, quien logró meterse entre los diez mejores del planeta.

Este reconocimiento llega en un momento clave, ya que el combinado nacional aseguró su clasificación al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, bajo su conducción.

La presencia de Lorenzo en este ranking confirma el buen momento del fútbol colombiano a nivel internacional y lo ubica como uno de los entrenadores más destacados de Sudamérica en la actualidad.

¿Por qué Néstor Lorenzo es octavo en el ranking mundial?

Néstor Lorenzo ocupó el octavo lugar del top 10 elaborado por la IFFHS, posición que comparte con Timur Kapadze, seleccionador de Uzbekistán, ambos con 10 puntos. Con este resultado, el técnico de Colombia se convirtió en el segundo mejor entrenador sudamericano del listado, solo superado por Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina.

Los números del proceso fueron determinantes. Bajo su mando, la Selección Colombia sumó 28 puntos de 54 posibles, con un balance de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. Además, el equipo anotó 28 goles y recibió 18, destacándose como una de las selecciones más efectivas en ataque.

A esto se suma un largo invicto en partidos amistosos, donde la ‘Tricolor’ acumuló 18 encuentros sin perder, con 14 triunfos, cuatro empates, 40 goles a favor y solo 12 en contra. Estos resultados, junto con la clasificación al Mundial, fueron clave para que la IFFHS incluyera a Lorenzo entre los mejores técnicos del mundo.

Los mejores entrenadores del 2025, según la IFFHS: 1. Luis de la Fuente 🇪🇸

2. Roberto Martínez 🇵🇹

3. Lionel Scaloni 🇦🇷

4. Stale Solbakken 🇳🇴

5. Thomas Tuchel 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

6. Didier Deschamps 🇫🇷

7. Walid Regragui 🇲🇦

8. Timur Kapadze 🇺🇿

9. Néstor Lorenzo 🇨🇴 🟡 Presentado por @DoradoBetEcu pic.twitter.com/Cj8PKEinLG — MrOFF (@MrOFFSIDER) December 26, 2025

Top 10 de los mejores técnicos del mundo según la IFFHS

Este es el ranking completo publicado por la IFFHS para 2025: