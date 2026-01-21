Colombia perdió su puesto en el ranking FIFA 2026: este es el nuevo lugar de la ‘tricolor’
La Selección Colombia cayó en este ranking FIFA, luego de perder tener algunos meses de inactividad previo al Mundial de 2026.
La Selección Colombia es uno de los combinados deportivos más destacados de la actualidad en el mundo del fútbol. La ‘tricolor’ ha destacado en los últimos años, gracias al nivel notable que ha mostrado en la cancha
El equipo ‘cafetero’ comnsiguió su clasificación al Mundial de 2026, y así también el subcampeonato de la Copa América de 2024.
Por el momento el combinado dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, en las últimas horas llegó un nuevo revés para la ‘tricolor’ luego de que se conociera su caída en el ranking FIFA.
La Selección Colombia ha brillado de manera notable en las canchas en el último tiempo. A pesar de que está en un pequeño periodo de inactividad, el nivel de la ‘tricolor’ es innegable.
El combinado ‘cafetero’ llega como uno de los favoritos para el Mundial de 2026, en una competencia que lo tiene compartiendo grupo con combinados de la talla de Uzbekistán y Portugal.
Aun así, este periodo de inactividad le habría causado una caída importante dentro del ranking FIFA. La ‘tricolor’ bajó en este listado, y terminó posicionada en la plaza 14.
Esto se debe en parte a la realización de la Copa Africana de Naciones, durante este principio de 2026, en un torneo donde resultó Senegal como ganadora.
La selección representada por Sadio Mané fue uno de los combinados que superó a la ‘tricolor’, junto a Marruecas, subcampeona del mismo torneo.
Este combinado obtuvo un aumento de hasta 7 puntos. Por otro lado, el mayor incremento fue presentado por Camerún, este combinado subió hasta 12 puestos, lo que le permitió llegar al 45.
El listado completo de selecciones en el ranking FIFA se presentó de la siguiente manera:
1- España
2- Argentina
3- Francia
4- Inglaterra
5- Brasil
6- Portugal
7- Países Bajos
8- Marruecos
9- Bélgica
10- Alemania
11- Croacia
12- Senegal
13- Italia
14- Colombia
15- Estados Unidos
16- México
17- Uruguay
18- Suiza
19- Japón
20- Irán
Por el momento, los dirigidos por Lorenzo se enfocan en el Mundial, y así lo harán en sus amistosos de preparación. El próximo partido de Colombia será el 26 de marzo, cuando se mida a Croacia. Luego de esto, chocará frente a Francia el 29 del mismo mes.
