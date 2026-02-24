Así está la tabla de los 10 máximos goleadores de Colombia en 2026: El mejor podría llegar a 400

Los futbolistas colombianos no dejan de destacar en el mercado actual a nivel nacional e internacional, así que ya hay muchos que están pasando sus últimos años en las canchas en equipos locales. Este es el caso de Rodallega en Santa Fe, Dayro Moreno en el Once Caldas y Falcao García en Millonarios; unos de los máximos goleadores colombianos.

En los últimos años, todos han marcado y se han podido entrar en el top de los máximos goleadores de Colombia. De hecho, uno de ellos está muy cerca de llegar a los 400, demostrando que no importa la edad; su gran pasión es el fútbol y ellos quieren seguir marcando hasta su último día en el campo de juego.

Tabla oficial de los 10 máximos goleadores en Colombia en el 2026

Dayro Moreno con 378 goles, actualmente en el Once Caldas Radamel Falcao García con 357 goles, actualmente en Millonarios Víctor Hugo Aristizábal con 345 goles se retiró hace varios años. Carlos Bacca con 345 goles, actualmente en el Junior de Barranquilla Juan Pablo Ángel con 291 goles, se retiró hace varios años Anthony de Ávila con 268 goles, se retiró hace varios años Iván René Valenciano con 267 goles, se retiró hace varios años Hugo Rodallega con 258 goles, actualmente en Santa Fe Carlos Darwin Quintero con 230, actualmente en Millonarios Jair Alexander Reinoso con 228 goles

Ellos son los jugadores colombianos que se han destacado en las canchas al marcar varios goles a lo largo de su carrera. Muchos de ellos ya están retirados, otros no tienen equipo en la actualidad, mientras que algunos quieren seguir subiendo puestos al marcar con sus equipos actuales.

Además de eso, Dayro Moreno y Falcao García, quieren destacar en sus clubs en los próximos meses, con el fin de poder llegar a la Selección Colombia para el Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, no se conocen muchos detalles al respecto.