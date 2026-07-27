‘Vozinha’ llega a Sudamérica: este es el millonario sueldo que recibirá el arquero en Colo-Colo de Chile

‘Vozinha’ ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas del mundo del fútbol en los últimos meses. Este arquero originario de Cabo Verde ha enamorado a todos desde su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego de su gran actuación en este torneo, el guardameta se ha ganado el interés de varios clubes en el mundo, quienes se interesaron por su ficha, a pesar de sus 40 años de edad.

Después de varias negociaciones, el equipo que logró quedarse con los servicios del arquero fue el Colo-Colo de Chile, uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

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En caso de que se haya perdido los detalles de este fichaje, aquí se los contamos, incluido el millonario sueldo que recibirá en este nuevo club.

¿Cuánto ganará ‘Vozinha’ en Colo-Colo?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó varias figuras que se convirtieron en sensación, gracias a la forma en que defendieron a sus naciones desde las canchas. Una de ellas fue ‘Vozinha’, arquero de Cabo Verde.

Este guardameta contó con una cantidad importante de atajadas claves. Esto sobre todo en partidos inolvidables como lo fueron los choques ante Argentina y España.

Cabe recordar que, ‘Vozinha’ hasta este torneo militaba en el Chaves de segunda división de Portugal a los 40 años. Sin embargo, luego de su participación histórica en la cita orbital, dio el salto a Sudamérica.

Colo-Colo, uno de los equipos más grandes de Chile se decidió a invertir en la ficha de este guardameta. Josimar Días, como también se le conoce, llegó gratis.

Su acuerdo es de 18 meses, en los que defenderá la valla del equipo chileno. Claramente la emoción fue notable, tanto para los fanáticos, como también para este arquero.

‘Vozinha’, de acuerdo con Luiz Carlos Largo, de ESPN, recibiría un sueldo de 25.000 dólares. Esta cifra representa 80 millones de pesos al mes.

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Sin lugar a dudas, este será uno de los fichajes más destacados de la actualidad en el fútbol de Sudamérica, sobre todo por la relevancia que ha obtenido ‘Vozinha’ en redes sociales.

Se espera que este jugador pueda debutar próximamente, en lo que serán partidos que tendrán toda la atención del mundo del fútbol, y de todos los fanáticos de ‘Vozinha’.