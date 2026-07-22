Mercado de fichajes 2026-2: Lista con los movimientos más importantes hasta ahora del fútbol
El fútbol prepara una temporada 2026-27 llena de emoción para miles de fanáticos que alentarán a sus equipos en la cancha.
El fútbol prepara una temporada 2026-27 llena de emoción para miles de fanáticos que alentarán a sus equipos en la cancha.
El mundo del fútbol empieza para calentar los motores y volver por todo lo alto con una de las temporadas más prometedoras de los últimos años. Luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los grandes clubes volverán al campo.
En medio del pequeño ‘break’ por la cita orbital, algunos clubes aprovecharon para reforzar sus filas, con fichajes totalmente imperdibles, con el objetivo de competir en el punto más alto.
Más noticias: Selección Española deberá devolver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026; esta es la razón
En caso de que haya estado centrado en el balompié de selecciones y se haya perdido algunos de estos anuncios, aquí les tenemos algunos de los más resaltantes.
Luego de una temporada llena de coronaciones, algunos clubes han dejado que desear, por lo que confian en mejorar su panorama de cara a la próxima temporada.
Para ellos, varios de estos han optado por rearmar sus planes, y también asaltar el mercado con fichajes millonarios de estrellas el momento.
Ejemplo de esto es el fichaje millonario de Sandro Tonali por el Newcastle United, o las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries por parte del Real Madrid.
Más noticias: La Liga BetPlay cambia para siempre: las nuevas reglas que ya generan polémica
Sumado a esto, han habido más movimientos claves, y si se los ha perdido, aquí les dejamos una pequeña lista de ellos:
Estos solo algunos de los movimientos de un verano lleno de emoción en el fútbol, en el que los equipos europeos anhelan poder volver a las canchas para luchar por los mejores trofeos del balompié de clubes.
MÁS SOBRE: