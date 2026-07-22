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Mercado de fichajes 2026-2: Lista con los movimientos más importantes hasta ahora del fútbol

Robert Lewandowski y Denzel Dumfries // Crédito: Getty Images y tomado de Instagram @

Mercado de fichajes 2026-2: Lista con los movimientos más importantes hasta ahora del fútbol

El fútbol prepara una temporada 2026-27 llena de emoción para miles de fanáticos que alentarán a sus equipos en la cancha.

Andrés Contreras
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El mundo del fútbol empieza para calentar los motores y volver por todo lo alto con una de las temporadas más prometedoras de los últimos años. Luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los grandes clubes volverán al campo.

En medio del pequeño ‘break’ por la cita orbital, algunos clubes aprovecharon para reforzar sus filas, con fichajes totalmente imperdibles, con el objetivo de competir en el punto más alto.

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En caso de que haya estado centrado en el balompié de selecciones y se haya perdido algunos de estos anuncios, aquí les tenemos algunos de los más resaltantes.

Lista con los movimientos más importantes hasta ahora del fútbol

Luego de una temporada llena de coronaciones, algunos clubes han dejado que desear, por lo que confian en mejorar su panorama de cara a la próxima temporada.

Para ellos, varios de estos han optado por rearmar sus planes, y también asaltar el mercado con fichajes millonarios de estrellas el momento.

Ejemplo de esto es el fichaje millonario de Sandro Tonali por el Newcastle United, o las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries por parte del Real Madrid.

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Sumado a esto, han habido más movimientos claves, y si se los ha perdido, aquí les dejamos una pequeña lista de ellos:

  • Johan Manzambi al Aston Villa – 60 millones de euros
  • Morgan Rogers al Chelsea – 138 millones de euros
  • Youri Tielemans al Manchester United – 41 millones de euros
  • Marc Cucurella al Real Madrid – 55 millones de euros
  • Ibrahima Konaté al Real Madrid – Libre
  • Andrew Robertson al Tottenham Hotspur – Libre
  • Elliot Anderson al Manchester City – 135 millones de euros
  • Bernardo Silva al Real Madrid – Libre
  • Sandro Tonali al Tottenham Hotspur – 108 millones de euros
  • Gonçalo Ramos al Milan – 74 millones de euros
  • Nathaniel Brown al Bayern Munich – 50 millones de euros
  • Ismael Saibari al Bayern Munich – 50 millones de euros
  • Denzel Dumfries al Real Madrid – 20 millones de euros
  • Anthony Gordon al Barcelona – 80 millones de euros
  • Robert Lewandowski al Chicago Fire – Libre
  • Antoine Griezmann al Orlando City – Libre

Estos solo algunos de los movimientos de un verano lleno de emoción en el fútbol, en el que los equipos europeos anhelan poder volver a las canchas para luchar por los mejores trofeos del balompié de clubes.

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