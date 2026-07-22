Mercado de fichajes 2026-2: Lista con los movimientos más importantes hasta ahora del fútbol

El mundo del fútbol empieza para calentar los motores y volver por todo lo alto con una de las temporadas más prometedoras de los últimos años. Luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los grandes clubes volverán al campo.

En medio del pequeño ‘break’ por la cita orbital, algunos clubes aprovecharon para reforzar sus filas, con fichajes totalmente imperdibles, con el objetivo de competir en el punto más alto.

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En caso de que haya estado centrado en el balompié de selecciones y se haya perdido algunos de estos anuncios, aquí les tenemos algunos de los más resaltantes.

Lista con los movimientos más importantes hasta ahora del fútbol

Luego de una temporada llena de coronaciones, algunos clubes han dejado que desear, por lo que confian en mejorar su panorama de cara a la próxima temporada.

Para ellos, varios de estos han optado por rearmar sus planes, y también asaltar el mercado con fichajes millonarios de estrellas el momento.

Ejemplo de esto es el fichaje millonario de Sandro Tonali por el Newcastle United, o las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries por parte del Real Madrid.

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Sumado a esto, han habido más movimientos claves, y si se los ha perdido, aquí les dejamos una pequeña lista de ellos:

Johan Manzambi al Aston Villa – 60 millones de euros

Morgan Rogers al Chelsea – 138 millones de euros

Youri Tielemans al Manchester United – 41 millones de euros

Marc Cucurella al Real Madrid – 55 millones de euros

Ibrahima Konaté al Real Madrid – Libre

Andrew Robertson al Tottenham Hotspur – Libre

Elliot Anderson al Manchester City – 135 millones de euros

Bernardo Silva al Real Madrid – Libre

Sandro Tonali al Tottenham Hotspur – 108 millones de euros

Gonçalo Ramos al Milan – 74 millones de euros

Nathaniel Brown al Bayern Munich – 50 millones de euros

Ismael Saibari al Bayern Munich – 50 millones de euros

Denzel Dumfries al Real Madrid – 20 millones de euros

Anthony Gordon al Barcelona – 80 millones de euros

Robert Lewandowski al Chicago Fire – Libre

Antoine Griezmann al Orlando City – Libre

Estos solo algunos de los movimientos de un verano lleno de emoción en el fútbol, en el que los equipos europeos anhelan poder volver a las canchas para luchar por los mejores trofeos del balompié de clubes.