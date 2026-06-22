Jugador de Curazao hace homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Parecidos?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado varios momentos pintorescos llenos de emoción. Grandes figuras han sido descubiertas gracias a este torneo, y se han convertido en jugadores virales llenos de emoción.

Un ejemplo de esto son, por supuesto, Tim Payne o ‘Vozinha’, quienes se han convertido en auténticos fenómenos virales, sobre todo en redes sociales.

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Recientemente surgió uno nuevo, como fue el caso de Tahith Chong, un jugador de Curazao, quien ha destacado en la cancha, pero además, hizo un homenaje al ‘Pibe’ Valderrama.

¿Quién es Tahith Chong? El ‘Pibe’ de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin lugar a dudas, Curazao ha sido una de las selecciones más pintorescas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este seleccionado recibió una dura goleada ante Alemania, pero obtuvo un empate de oro frente a Ecuador.

Varios jugadores de este seleccionado han destacado de gran manera, e incluso, uno de ellos ha sido Tahith Chong.

Este jugador ha dado muestras de su calidad, pero además, también ha destacado por su apariencia. Chong tiene un gran afro de color marrón que, para muchos recuerda al del ‘Pibe’ Valderrama.

El mediocampista curazoleño ha brillado en el torneo, y se ha convertido en uno de los focos de atención cada vez que juega su seleccionado.

Muchos han llegado a compararlo por su afro con la leyenda colombiana, y de hecho, el propio Chong hizo un homenaje al ‘Pibe’ a través de sus redes sociales.

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Este jugador realizó un post en su cuenta de X en la que publicó varias fotografías del partido ante Ecuador. Sin embargo, lo llamativo fue que en medio de su publicación estaba una foto del ‘Pibe’ Valderrama con la camiseta de Colombia.

Esto emocionó a los hinchas de Colombia, quienes destacaron a Chong como uno de los nuevos fenómenos virales de este torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Curazao?

En caso de que quiera apoyar al ‘Pibe’ Valderrama curazoleño, les contamos que Curazao jugará su último partido de la fase de grupos el próximo 25 de junio a las 3:00 p.m., cuando se mida a Costa de Marfil.

Este combinado deberá buscar un triunfo histórico, con el objetivo de buscar llegar a la próxima fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.