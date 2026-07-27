Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras primera fecha: Once Caldas ganó y Fortaleza empató
La Liga BetPlay 2026-II presentó partidos imperdibles en su gran comienzo, en una fecha 1 llena de emoción.
La Liga BetPlay 2026-II presentó partidos imperdibles en su gran comienzo, en una fecha 1 llena de emoción.
La Liga BetPlay ha vuelto al ruedo con el gran comienzo del 2026-II. Este nuevo semestre llega con grandes obligaciones para varios equipos, y también una ambición notable por parte de otros que desean dar la sorpresa.
Estas emociones fueron notables durante la fecha 1, sobre todo con varios equipos que dejaron un gran despliegue en la cancha, en un comienzo totalmente imperdible para los amantes del FPC.
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En caso de que usted quiera estar al tanto de todo lo que ocurrió en el balompié local durante el gran comienzo de la Liga BetPlay 2026-II, aquí les mostramos como quedó la tabla de posiciones.
Sin lugar a dudas, la Liga BetPlay 2026-II llenó de emociones el fin de semana. Los amantes del balompié pudieron volver a ver acción en la cancha luego de un largo receso.
Varios de ellos consiguieron triunfos claves para iniciar. No obstante, otros deberán remontar desde un comienzo, a causa de caídas inesperadas.
Ante los resultados vividos, esta es la clasificación que marcó la fecha 1 del torneo:
1- Once Caldas – 3 puntos
2- América de Cali – 3 puntos
3- Deportivo Cali – 3 puntos
4- Independiente Medellín – 3 puntos
5- Águilas Doradas – 3 puntos
6- Deportes Tolima – 3 puntos
7- Atlético Bucaramanga – 3 puntos
8- Llaneros – 3 puntos
9- Fortaleza – 1 punto
10- Alianza – 1 punto
11- Atlético Nacional – 0 puntos
12- Boyacá Chicó – 0 puntos
13- Deportivo Pasto – 0 puntos
14- Junior de Barranquilla – 0 puntos
15- Independiente Santa Fe – 0 puntos
16- Millonarios – 0 puntos
17- Deportivo Pereira – 0 puntos
18- Inter de Bogotá – 0 puntos
19- Jaguares de Córdoba – 0 puntos
20- Cúcuta Deportivo – 0 puntos
Cabe recordar que Atlético Nacional y Boyacá Chicó aun no han vivido su debut. Esto debido a que su partido tuvo que ser aplazado durante la semana pasada.
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Sin lugar a dudas, las emociones del balompié local estarán a la orden del día durante los próximos meses, en la búsqueda de un nuevo campeón del torneo.
Por el momento todo el enfoque estará en la fecha 2, donde se vivirán emociones imperdibles, con varios equipos que saldrán a la cancha con la necesidad de puntuar de a 3.