Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras primera fecha: Once Caldas ganó y Fortaleza empató

La Liga BetPlay ha vuelto al ruedo con el gran comienzo del 2026-II. Este nuevo semestre llega con grandes obligaciones para varios equipos, y también una ambición notable por parte de otros que desean dar la sorpresa.

Estas emociones fueron notables durante la fecha 1, sobre todo con varios equipos que dejaron un gran despliegue en la cancha, en un comienzo totalmente imperdible para los amantes del FPC.

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En caso de que usted quiera estar al tanto de todo lo que ocurrió en el balompié local durante el gran comienzo de la Liga BetPlay 2026-II, aquí les mostramos como quedó la tabla de posiciones.

Tabla de la Liga BetPlay 2026-II: así quedó después de la fecha 1

Sin lugar a dudas, la Liga BetPlay 2026-II llenó de emociones el fin de semana. Los amantes del balompié pudieron volver a ver acción en la cancha luego de un largo receso.

Varios de ellos consiguieron triunfos claves para iniciar. No obstante, otros deberán remontar desde un comienzo, a causa de caídas inesperadas.

Ante los resultados vividos, esta es la clasificación que marcó la fecha 1 del torneo:

1- Once Caldas – 3 puntos

2- América de Cali – 3 puntos

3- Deportivo Cali – 3 puntos

4- Independiente Medellín – 3 puntos

5- Águilas Doradas – 3 puntos

6- Deportes Tolima – 3 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

8- Llaneros – 3 puntos

9- Fortaleza – 1 punto

10- Alianza – 1 punto

11- Atlético Nacional – 0 puntos

12- Boyacá Chicó – 0 puntos

13- Deportivo Pasto – 0 puntos

14- Junior de Barranquilla – 0 puntos

15- Independiente Santa Fe – 0 puntos

16- Millonarios – 0 puntos

17- Deportivo Pereira – 0 puntos

18- Inter de Bogotá – 0 puntos

19- Jaguares de Córdoba – 0 puntos

20- Cúcuta Deportivo – 0 puntos

Cabe recordar que Atlético Nacional y Boyacá Chicó aun no han vivido su debut. Esto debido a que su partido tuvo que ser aplazado durante la semana pasada.

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Sin lugar a dudas, las emociones del balompié local estarán a la orden del día durante los próximos meses, en la búsqueda de un nuevo campeón del torneo.

Por el momento todo el enfoque estará en la fecha 2, donde se vivirán emociones imperdibles, con varios equipos que saldrán a la cancha con la necesidad de puntuar de a 3.