Soda Stereo regresa a Colombia con fecha doble en Bogotá y Medellín: días, precios y lugar

Soda Stereo, una de las bandas más legendarias del rock en Sudamérica estará de vuelta en Colombia antes de terminar el 2026. Esta icónica agrupación regresó al país durante el pasado mes de mayo con shows imperdibles en el Movistar Arena.

Un despliegue de luces y tecnología inigualable hizo que un holograma que recordó a los mejores momentos de Gustavo Cerati acompañara a Zeta Bossio y Charly Alberti.

Si usted se perdió esta experiencia, les contamos que tendrá una nueva oportunidad con una doble fecha que tendrá lugar en Colombia. Aquí les tenemos todos los detalles.

Soda Stereo regresa a Colombia con una doble fecha

Sin lugar a dudas, lo que se vivió en el Movistar Arena de Bogotá en el pasado mes de mayo fue una experiencia inigualable. Soda Stereo demostró todo su arsenal de éxitos en una descarga inigualable de tecnología.

El holograma de Gustavo Cerati sorprendió a todos, y planea volver a hacerlo en el próximo mes de diciembre. Bogotá y Medellín podrán disfrutar de un nuevo show de esta legendaria banda.

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Según reveló Páramo Presenta este 27 de julio, la banda llegará a Colombia para 2 shows los días 10 y 12 de diciembre. El primero de ellos será de nuevo en el Movistar Arena de la capital, mientras que el segundo tendrá lugar en La Macarena de Medellín.

En cuanto a los precios de Bogotá, son los siguientes:

Piso 2 (207 – 213)*: $565.000

Piso 2 (204 – 206 & 214 – 216)*: $435.000

Platea: $353.000

Piso 2 (203 & 217)*: $318.000

Piso 3 (307 – 313)*: $270.000

Piso 3 (304 – 306 & 314 – 316)*: $235.000

Tribuna Fan Sur*: $353.000

La boletería para la capital puede ser adquirida a través de TuBoleta, a partir de este momento para preventa Movistar. También habrá preventa para bancos Aval el próximo 29 de julio, y la venta general iniciará el 31 de julio, ambas fases a las 9:00 a.m.

En lo que se refiere a Medellín, la boletería puede ser adquirida a través de la plataforma oficial de TaquillaLive.

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Sin lugar a dudas, ambos serán shows imperdibles con lo mejor de toda la trayectoria de Soda Stereo en dos citas para la historia, y para recordar a una de las bandas más icónicas de este continente.