5 bandas que tienen estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: Linkin Park se unirá a la lista

Entrar en el Paseo de la Fama de Hollywood es uno de los mayores sueños para las celebridades en el mundo. Grandes figuras de la industria del entretenimiento y el arte han conseguido este reconocimiento gracias a sus carreras.

Este premio ha funcionado como un tributo a la trayectoria y legado de miles de artistas a nivel internacional. Claramente dentro de esto han destacado varias bandas del rock y del metal.

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De hecho, durante la semana pasada se reveló que Linkin Park se unirá a esta lista de bandas resaltadas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por ello, aquí les tenemos 5 agrupaciones que ya están presentes en este lugar.

5 bandas que tienen estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El Paseo de la Fama de Hollywood ha sido capaz de resaltar y apoyar al rock en varios momentos de la historia. Leyendas de la música y de este género han sido resaltadas en este lugar con una estrella personalizada.

Esto volvió a ser motivo de celebración durante este cierre de julio para los amantes del rock, gracias a la confirmación de que Linkin Park llegará a este lugar, de acuerdo a lo informado por la Cámara de Comercio de Hollywood.

Luego de su gran regreso a los escenarios junto a Emily Armstrong, esta banda se ha convertido en una de las más populares de la actualidad, lo que le ha permitido recibir este tipo de reconocimientos en el último tiempo, tanto por parte de fans, como de instituciones de gran importancia.

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No obstante, esta no será la única. Hay una gran cantidad de bandas que ya cuentan con su estrella propia en este lugar. Las 5 más resaltantes son:

The Beatles

KISS

Queen

Red Hot Chili Peppers

Def Leppard

Estos son solo algunos de los nombres que están en este lugar en forma de banda. Otras leyendas también han brillado de forma individual en el Paseo de la Fama de Hollywood, como es el caso de Slash u Ozzy Osbourne para el metal.

Sin lugar a dudas, la llegada de Linkin Park es una de las más brillantes de los últimos años, con lo que será uno de los homenajes más grandes a la trayectoria de esta banda icónica a nivel internacional.