La selección con los jugadores más altos del la Copa Mundial de la FIFA 2026: altura promedio alcanza los 187 cm

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es, sin lugar a dudas, el gran evento del balompié a nivel internacional. Este torneo dio inicio el pasado 11 de junio, y desde entonces ha dejado una cantidad enorme de emociones para los fanáticos.

Grandes selecciones han destacado por su poderío, pero también por varias curiosidades que las diferencian de los demás combinados a nivel internacional.

Una de las armas ofensivas más destacadas de este torneo ha sido la pelota parada. Varios combinados han demostrado su peso de altura en tiros de esquina o faltas.

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Por ello, en este caso les hablaremos sobre el equipo más alto de este torneo, y la altura promedia que llegan a alcanzar sus convocados.

¿Cuál es la selección más alta de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sin lugar a dudas, varias selecciones han brillado de manera notable en este torneo. Muchas se han impuesto en sus partidos a partir de tácticas, pero también de las habilidades físicas de sus jugadores.

Algunos combinados han logrado brillar gracias a su velocidad, pero otras también se han impuesto a partir de fuerza y altura.

La pelota parada ha sido clave, y de esto se han aprovechado varios combinados. De hecho, la selección más alta de este torneo marcó su primer gol por un tanto de cabeza.

Esta es, nada más y nada menos que, Bosnia y Herzegovina. Este equipo europeo logró su primer tanto por medio de un gol de cabeza frente a Canadá.

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Esta selección acumula varios jugadores de gran altura en su convocatoria, lo que le permite promediar un total de 187,2 centimentros.

Claramente en este combinado destacan varios jugadores de gran talento, aunque el más llamativo es Edin Dzeko, un destacado atacante que está entre los más altos del mundo.

La segunda selección dentro de esta categoría es Noruega. Justamente el equipo ‘nórdico’ tiene a varias figuras de talla alta, como es el caso de Erling Haaland o Alexander Sorloth.

Este combinado también destacó por su altura en su primer choque frente a Irak, y espera imponerse de la misma forma en el resto de sus minutos jugados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde los jugadores de gran talla han brillado.