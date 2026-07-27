¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios? El ‘embajador’ se mide a un grande en la fecha 2

Millonarios vivió su gran debut en la Liga BetPlay 2026-II el pasado 25 de julio. El ‘embajador’ comenzó su andar por el segundo semestre con un partido en el que se midió a Atlético Bucaramanga en condición de local.

A pesar de toda la emoción, el comienzo del equipo de la capital fue con el pie izquierdo, luego de haber sido derrotado con un gol agónico que decantó el partido para los santandereanos.

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Aun así, este es simplemente el inicio, por lo que Millonarios aun tiene más partidos para poder reenderezar su rumbo en esta competencia del FPC. De hecho, aquí les contamos cual será el siguiente rival del equipo azul.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Luego de una cantidad importante de expectativa de cara al 2026-II, el balón ya empezó a girar en la Liga BetPlay. Millonarios fue uno de los equipos que disputó su gran debut en el gran torneo del fútbol local.

El equipo de la capital recibió a Atlético Bucaramanga, en un partido en el que no pudo obtener un resultado positivo que le permitiera comenzar en la parte alta de la tabla.

Millonarios fue derrotado por el equipo santandereano, en un resultado que pone todo cuesta arriba para el inicio de competencia ‘embajadora’.

Aun así, los hinchas confían plenamente en que el club azul pueda demostrar todo su despliegue en la cancha, y así poder conseguir mejores resultados en las fechas venideras.

De hecho, Millonarios jugará su próximo encuentro en muy pocos días, en lo que será la fecha 2 del equipo de la Liga BetPlay.

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Los dirigidos por Fabián Bustos se medirán al Junior de Barranquilla, en lo que será un partido imperdible entre 2 grandes del equipo del fútbol en Colombia. De hecho, el ‘tiburón’ también inició con el pie izquierdo, por lo que saldrá a buscar el triunfo.

Junior de Barranquilla se vio derrotado ante Deportes Tolima, por un marcador de 2-1, por lo que la exigencia para el ‘tiburón’ en esta nueva fecha será total.

Este encuentro entre Millonarios y Junior de Barranquilla se dará el próximo 1 de agosto, con lo que será un partido totalmente imperdible. Este cotejo se jugará en el Estadio Romelio Martínez, con puntapié inicial a las 8:15 p.m.