Vozinha tendrá inesperado apoyo para el partido contra Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Si hay un jugador que se ha llevado el protagonismo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 es Josimar Dias, conocido como Vozinha. El arquero de Cabo Verde se robó toda la atención tras tapar todos los intentos de gol de la selección española y pasó de apenas 50 mil seguidores a casi 15 millones en pocos días.

Las lágrimas del guardameta luego del partido se hicieron virales y cuando él explicó que lloraba porque ni sus abuelos, quienes lo criaron y ya fallecieron, ni su madre estaban allí para verlo, el público conectó aún más.

Luego se supo la razón tras la ausencia de su mamá: Estados Unidos impuso una fianza de 15.000 dólares a los residentes de Cabo Verde que quisieran tramitar una visa de turismo y negocios (B1/B2) como medida para evitar que extendieran su estancia en dicho país. Ahora, si el visitante regresa antes del vencimiento de su permiso de entrada, dicho monto le es reembolsado, pero se convierte en un aporte casi impagable para la mayoría de personas.

Sin embargo, gracias al apoyo recibido, se logró el trámite para viajar a Estados Unidos, así que doña Ana Cândida Évora, madre del portero caboverdiano, ya está en territorio americano. Llegó en la tarde de este viernes y las imágenes ya están circulando en Internet.

✈️ Exclusivo: acompanhamos o embarque de Dona Ana, mãe do Vozinha



Dona Ana embarcou na noite desta quinta-feira para os Estados Unidos para acompanhar seu filho, Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde, na Copa do Mundo.



A Federação Caboverdiana de Futebol convidou a teleSUR… pic.twitter.com/uIQhvZi4wl — André Vieira (@AndreteleSUR) June 19, 2026

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¿Cuándo jugará Cabo Verde de nuevo?

La madre de Vozinha podrá y acompañar a su hijo en su próximo partido, el domingo 21 de junio cuando la selección de Cabo Verde juegue contra Uruguay.

“Toda mi familia siempre me ha apoyado en todo, así que tenerla aquí es algo muy especial”, dijo a medios el arquero.