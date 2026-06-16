¿Quién es Vozinha? El jugador ‘más famoso’ de la Copa Mundial de la FIFA 2026: suma millones de seguidores

‘Vozinha’ de Cabo Verde ha sido uno de los grandes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este jugador ha sorprendido a miles de fanáticos, gracias a su gran desempeño durante su debut en este torneo.

El arquero de esta selección africana fue clave para el histórico empate conseguido frente a España en el comienzo de este torneo. ‘Vozinha’ salvó varios remates que iban a gol, lo que permitió lograr un punto histórico.

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Este jugador se ha convertido en el ‘más famoso’ del torneo, ya que gracias a su actuación logró acuular un aumento enorme en sus seguidores en redes sociales, y aquí les contamos los detalles.

La gran actuación de ‘Vozinha’ con Cabo Verde

Para nadie es un secreto que, Cabo Verde, es uno de los grandes entretenimientos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. En un principio parecía que este equipo pasaría sin pena ni gloria por el torneo, aunque ha demostrado lo contrario desde el partido 1.

Gracias a una defensa férrea, y un arquero salvador, Cabo Verde logró un empate legendario con España. Este equipo consiguió igualar a 0 ante uno de los grandes favoritos de este torneo.

Uno de los grandes protagonistas de este torneo fue ‘Vozinha’. El notable guardameta de este equipo pudo salvar varios remates que evitaron la caída de su equipo.

Su actuación le permitió a ‘Vozinha’ recibir el premio a mejor jugador de este partido. Sin embargo, su impacto también fue notable en redes sociales.

‘Vozinha’ inició el encuentro con 50.000 seguidores, luego de esto, su cantidad de fanáticos hasta el momento ha aumentado a 7,2 millones.

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Claramente esta actuación ha sorprendido a miles, razón por la que Josimar Días se ha convertido en uno de los jugadores más famosos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar?

En caso de que usted se haya convertido en uno de los apasionados seguidores de ‘Vozinha’, y quiera seguir su próximo encuentro, les contamos que tendrá lugar el próximo 21 de junio.

Este partido será ante Uruguay, en un cotejo clave para mantener vivas las aspiraciones de Cabo Verde de llegar a la fase de dieciseisavos de final.