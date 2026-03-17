¿Vidrios empañados en el carro? Este truco con el aire acondicionado lo soluciona en minutos

A la hora de manejar un carro, los vidrios son, sin dudas, uno de los elementos más importantes. Gracias a la visión que estos permiten tener desde el vehículo, este aspecto es vital, sobre todo en materia de seguridad.

En ciertas ocasiones, estos vidrios pueden sufrir algunas dificultades, lo que puede poner en riesgo el manejo correcto del vehículo por la vía.

Más noticias: Esto es lo que costaría tener un carro en Colombia en el 2026; gasolina, seguros, mantenimientos y más

Una de las más comunes es el hecho de que estos vidrios lleguen a empañarse, sobre todo si maneja por la vía con climas adversos. No obstante, si es usual que sufra de esto, aquí les tenemos un truco con el que puede solucionar esto rápidamente.

El truco para desempañar los vidrios del carro

Existen varias causas por las cuales los vidrios de su carro pueden llegar a empañarse. Esta dificultad puede poner en verdadero riesgo el manejo correcto del vehículo por la vía.

Esto puede hacer que muchos conductores entren en pánico, o incluso prefieran detener el vehículo antes de avanzar sin poder observar la vía en detalle.

A pesar de esto, algunas maniobras rápidas pueden sacarlo del apuro, y permitir que la visión desde los vidrios vuelva a ser adecuada, y que así el vehículo pueda seguir su curso con normalidad.

Para esto solo necesitará el propio aire acondicionado de su carro, y llevar a cabo un truco sencillo. Lo que deberá hacer es activar su aire acondicionado a la máxima potencia y en frÍo.

Luego de esto debe desactivar la recirculación del aire, y dirigir el aire directamente hacia el parabrisas. Esto permitirá que su vidrio se desempañe de forma rápida y eficaz.

Más noticias: Esto vale tramitar la licencia de conducir para motos en 2026: Valor con examen médico

Del mismo modo, otro aspecto que puede funcionar, o que incluso se puede unir a este truco, es bajar el las ventanillas del carro. Esto permitirá que el aire exterior circule hacia el interior del vehículo y favorezca a que los vidrios se desempañen.

Este proceso puede tomar algunos segundos, aunque en otros momentos es posible que desempañar sus vidrios tome mayor tiempo, según las condiciones del clima en general.

Cabe enfatizar en que la calidad del vidrio de su carro no se debe subestimar, y tampoco se debe pasar por alto que este elemento de su vehículo se mantenga despejado de manera adecuada, para así asegurar una visión clara del camino.