Así puede jugar al EA Sports FC26 totalmente GRATIS: con Millonarios, Santa Fe y más equipos colombianos

EA Sports FC26 es, sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más atractivos del momento dentro de la industria del ‘gaming’. Este título icónico ha encantado a miles de personas, sobre todo por la posibilidad de simular el deporte rey.

Miles de usuarios han disfrutado este título desde su salida a finales del 2025, por lo que lleva varios meses siendo tendencia en el mundo del fútbol.

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Sin embargo, si usted aun no ha disfrutado de este videojuego, les contamos que en este mes de mayo hay una oportunidad imperdible para hacerlo incluso de forma totalmente gratuita, y aquí les contamos como.

Así puede jugar al EA Sports FC26 totalmente gratis

A lo largo de los últimos años, EA Sports se ha llevado la corona en la industria de los videojuegos de fútbol. Esta desarrolladora es una de las más destacadas gracias a esta franquicia, desde que era reconocida como ‘FIFA.

Actualmente, a pesar del cambio de nombre, ha mantenido su popularidad, y ha encantado a todos los fanáticos, al punto de ser un absoluto éxito en el mercado.

A día de hoy, a pesar de algunas críticas, EA Sports FC se mantiene vigente con la entrega de 2026. Por varios meses este videojuego ha marcado tendencia.

Sin embargo, si aun no ha tenido la oportunidad de disfrutar de este videojuego, o su costo le parece un poco elevado, les contamos que ya puede hacerlo totalmente gratis.

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Esto es posible en PlayStation, gracias a la suscripción de PS Plus. Este servicio permite disfrutar de una gran cantidad de beneficios, sobre todo en lo que se refiere a títulos gratis.

Mes tras mes, PlayStation permite a sus suscriptores adquirir 3 títulos totalmente gratis, y en este caso de mayo, uno de los elegidos es el EA Sports FC26.

Incluye equipos colombianos

Una vez adquiera su suscripción, podrá guardar el EA Sports FC26 en su biblioteca, para así descargarlo, y así disfrutar de toda la emoción del fútbol.

Cabe aclarar que en este caso, el videojuego incluye equipos colombianos, ya que fueron agregados en la última actualización de este título.

Millonarios, Santa Fe o Independiente Medellín pueden ser elegidos en su título, por lo que disfrutará de su equipo favorito en este videojuego.

El único precio a pagar es el de PS Plus, cuya suscripción presenta el siguiente costo: