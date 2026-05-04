¿Luis Díaz a la final de la Champions League? Esto necesita el Bayern Munich para eliminar al PSG

Luis Díaz y el Bayern Munich protagonizarán un partido imperdible en la Champions League frente al Paris Saint-Germain. El equipo bávaro confía en conseguir su pase a la final de este torneo, aunque será complejo.

Luego de un partido imperdible por la ida, el equipo dirigido por Vincent Kompany cayó derrotado ante el PSG, por un marcador de 5-4, lo que lo deja en desventaja para llegar a una posible final.

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Sin embargo, aun queda la vuelta para definir al primer finalista de esta competencia. Si usted desea ver a ‘Lucho’ Díaz en la final de esta competencia, aquí les contamos lo que necesita el equipo alemán para eliminar al PSG.

¿Qué necesita el Bayern Munich para eliminar al PSG en Champions League?

El partido de ida entre el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain fue uno de los más memorables de los últimos años en el fútbol europeo. Los alemanes se midieron a los franceses en un auténtico choque de titanes.

Este encuentro demostró toda la artillería de ambos clubes, con la presencia de figuras de la talla de Luis Díaz, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desiré Doué y más.

El poderío ofensivo de ambos equipos les permitió dejar un resultado abultado de 5-4 a favor del equipo francés, aunque todo deberá definirse en la vuelta.

Dicho encuentro deberá tener lugar en el Allianz Arena, por lo que el Bayern Munich buscará la remontada en su casa.

Aunque el escenario llegó a parecer muy complejo para el equipo alemán, sobre todo tras estar abajo por un 5-2 parcial, los alemanes llegaron a descontar hasta dejar un definitivo 5-4.

Esto le permite obtener un escenario accesible para la vuelta. El equipo de Luis Díaz solo deberá buscar una victoria por 2 tantos de diferencia para concretar su pase a la final.

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Si este triunfo se presenta por 1 solo tanto, la eliminatoria se marchará al alargue, e incluso a unos posibles penales. Por otro lado, una victoria del PSG o un empate dejará al Bayern Munich fuera de competencia.

Sin lugar a dudas, este encuentro estará imperdible, y tendrá lugar el próximo 6 de mayo, cuando los bávaros se midan a la vuelta de su eliminatoria de Champions League en la edición de 2025-26.