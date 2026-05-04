Fechas y horarios de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-1; así quedó la programación

El pasado domingo 3 de mayo finalizó la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1. En esta oportunidad, se presentaron grandes sorpresas, entre ellas la clasificación de varios equipos que nadie se esperaba, dejando eliminados de forma repentina a otros clubes que se esperaba pudieran avanzar a los ocho finalistas.

Después de una jornada de infarto en donde varios equipos lucharon por los dos cupos para poder entrar a los cuadrangulares finales, ya se conocieron a los ocho clasificados. Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto, América de Cali, Deportes Tolima, Inter de Bogotá, Once Caldas y Santa Fe tendrán que luchar por llenar a la gran final.

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Después de que se hiciera el sorteo, revelaron cuáles son los cruces que se van a jugar en esta oportunidad, dando ventajas a dos equipos al terminar de local en casa con el fin de quedarse con los tres puntos. Ahora, tendrán que demostrar porque llegaron hasta esta fase, pues solo dos podrán avanzar a la gran final.

Fechas y horarios de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

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Grupo A

Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional – 9 de mayo (4:00 p.m.) y 12 de mayo (5:20 p.m.)

Grupo B

Deportivo Pasto vs. Tolima – 9 de mayo (6:10 p.m.) y 13 de mayo (6:00 p.m.)

Grupo C

Santa Fe vs. América de Cali – 9 de mayo (8:20 p.m.) y 12 de mayo (12:30 p.m.

Grupo D

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla – 10 de mayo (6:10 p.m.) y 13 de mayo (8:15 p.m.)

La final de la Liga BetPlay 2026-1 sería posiblemente el 16 y 23 de mayo del 2026, pero esto aún no ha sido confirmado, pues depende mucho de los equipos que lleguen a esa instancia del juego y sus cronogramas con partidos internacionales.