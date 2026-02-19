Revelan cuál es la marca de carros más segura en 2026: sorprendió el ranking

En un momento en el que la seguridad es uno de los factores más importantes al comprar vehículo, Mazda acaba de recibir un reconocimiento que no pasa desapercibido. La marca japonesa fue destacada como la más segura del mundo en la más reciente evaluación “Safety Verdict” publicada por Consumer Reports, una de las entidades más respetadas en análisis de productos y vehículos.

Lo llamativo del resultado es que Mazda superó a fabricantes tradicionalmente asociados con altos estándares de seguridad, como Volvo o Toyota. En el ranking general, la compañía alcanzó una calificación del 90%, la más alta del listado. Detrás quedaron Genesis (la división de lujo de Hyundai) con un puntaje cercano al 80%, Acura con 75%, Hyundai con alrededor del 60% y Honda cerrando el top cinco con una cifra cercana al 50%.

Le puede interesar: ¿Busca carro en 2026? Bancolombia ofrece usados desde $12 millones

¿Qué factores tiene en cuenta el estudio?

Pero el estudio no se limita a medir qué tan resistente es un carro en un choque. Consumer Reports evalúa también cómo se comporta el vehículo en situaciones críticas, qué tan efectivos son los sistemas de asistencia al conductor que vienen incluidos de fábrica y qué tan fácil e intuitiva resulta la interacción con pantallas y mandos dentro de la cabina. La idea es clara: hoy la seguridad no solo consiste en soportar un impacto, sino en ayudar a prevenirlo.

Para lograr la máxima distinción del “Safety Verdict”, los modelos deben sobresalir en pruebas exigentes como impactos con superposición moderada y frenado automático de emergencia a velocidad de autopista con detección de peatones como equipamiento estándar. Además, se exige la presencia de tecnologías como alerta de punto ciego, advertencia de tráfico cruzado trasero y un comportamiento estable tanto en el uso diario como en maniobras de emergencia.

Necesita saber: ¿Dónde debe ir el extintor en el carro según las normas de tránsito? Evite multas

Consumer Reports clasifica a las marcas en tres niveles: básico, bueno y el mejor. En esta ocasión, Mazda se quedó con la categoría más alta, consolidando su reputación en un aspecto que cada vez pesa más en la decisión de compra de los conductores.

Ver también: Mujeres en Bogotá podrán sacar la licencia para manejar carro totalmente GRATIS; Así puede aplicar